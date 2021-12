Con solo arroz y agua hay un plato. Sin embargo, el manejo de ambos ingredientes exige cuidar detalles que harán la diferencia entre un desastre y un arroz esplendoroso.

Es de las primeras preparaciones que se aprenden en casa, una taza de arroz por dos de agua es la norma general de la mezcla. Pero, antes, a la olla va una cucharadita de aceite y a veces, una cebolla larga picada. Solo cuando esta se dora, va el arroz lavado previamente a la olla e inmediatamente el agua (con sal al gusto), al menos, así se hace en muchas casas colombianas.

El aceite en la receta tiene su función: hace que quede más suelto, evita que se pegue.



El cuidado está en el punto de cocción, dicen expertos. No se debe exceder la medida de agua, porque puede quedar "sopudo". Y se nota cuando no es algo "intencional", no es lo mismo que los caldosos de los que se enorgullecen en España. El arroz con agua de más por accidente queda masacotudo.

Otro peligro de esta receta es que pueda quedar pegado a la olla. Un doradito en el fondo siempre es una agradable sorpresa. ¿A quién no le gusta la pega o cucayo? Pero cuando la cosa pasa de pega a casi quemado no solo es un problema para paladar (que percibirá un toque ahumado indeseado) y dientes, sino para la olla en la que se preparó y quien pague la penitencia de lavarla.

La sugerencia es usar un recipiente antiadherente -sin contar con que hace décadas existen ollas especiales para hacer arroz que cuidan temperaturas y tiempos y han evitado muchos desastres culinarios-.



Pero, suponiendo que se tiene una olla simple. El cuidado debe tenerse en el agua, antes y después de la cocción.

Lo primero es lavar el arroz antes de cocinarlo, esto en abundante agua. El agua de arroz en la primera lavada sale blanca (y algunos la usan para otros fines, como ese tip de lavarse la cara con ella, pero eso es otro tema). Esta agua se retira y el arroz se lava varias veces, hasta que el agua sale transparente.



En la olla donde se va a hacer la cocción debe caber el agua suficiente para la receta: El doble de agua por porción de arroz. El agua va a evaporarse y el arroz va a crecer. La cocción debe hacerse a fuego medio o medio-bajo, por unos 20 minutos, más o menos.

Hay quien sugiere agregar a la medida de agua el zumo que resulta de medio limón, como truco para evitar que se pegue el arroz o, en caso tal de que no se quiera emplear este ingrediente, un poco de vinagre. Si lo prueban, sería bueno saber cómo les va.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET