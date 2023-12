Ocho claves para disfrutar de un whisky ‘premium’ sin ‘meter la pata’

Tomarse un whisky premium no es lo mismo que sacar una lata de cerveza de la nevera en un día de calor para saciar la sed. Tiene su ciencia. Ramón Cardona, embajador de The Macallan en Colombia, nos explica los aspectos que debemos cuidar a la hora de sentarnos a disfrutar de un whisky de alta gama, para poner en valor –y no perder– todo lo que ese líquido –pacientemente envejecido– puede llegar a ofrecernos. Más que un ritual, se trata de conocer, comprender y aplicar las claves que nos van a permitir aumentar nuestro placer cuando decidamos abrir una botella especial.



1. Informarse un poco

Lo primero es tomarse el tiempo para entender qué es lo que vamos a probar. Ver la etiqueta para saber si estamos ante un single malt o un blended, si viene de alguna región específica de Escocia y cuáles son las señales de identidad de esa zona, o el estilo de la destilería... En fin, informarnos un poco, porque como en la literatura, la pintura, la música y otras artes, mientras más sabes y entiendes de algo, mayores son los niveles de disfrute que puedes llegar a alcanzar.

2. Probarlo puro

Si se trata de un whisky que no conocemos, lo primero es probar el líquido tal y como sale de la botella. Y para ello lo ideal es utilizar las copas de cata para whisky, que son unas copas pequeñitas, que tienen la forma y tamaño indicados para que podamos apreciar mejor el color, los aromas y sabores de ese whisky premium.

3. Hacer un ejercicio de cata

Esto puede parecer complejo para quienes no están acostumbrados a ello, pero hay un truco que puede ayudarlos a volver esto más fácil y, de paso, a que vayan ganando experiencia: busquen las notas de cata del whisky que van a probar y traten de ver si realmente las pueden identificar, sin agobiarse en lo más mínimo si en los primeros intentos no lo logran. Aquí la prioridad es empezar a prestarle toda nuestra atención a lo que ese whisky nos está proponiendo. La primera fase es observar el color, que en el caso de los whiskies de The Macallan es ciento por ciento natural. Hay cartas de color en internet y libros especializados que pueden ayudarlos. Luego sigue la parte aromática, que es muy importante para darnos cuenta de la intensidad o la capacidad de expresión que tiene el líquido en nuestra nariz. Y, por último, viene la degustación en boca, donde se trata de analizar la densidad del líquido, sus notas predominantes, su sensación de alcohol y el final en boca que nos deja. Dos o tres gotas de agua –literalmente gotas– en la copa de cata ayudarán a abrir la expresión aromática y a bajar el impacto del alcohol tanto en nariz como en boca, haciendo un poco más fácil la apreciación de las características del whisky.



4. Conocer el perfil del producto y analizar bien la ocasión de consumo

El paso siguiente es que decidamos cómo nos gustaría beber ese whisky premium. Y aunque cada uno es libre de hacerlo como quiera, hay que tener claro dos cosas: el perfil del producto y la ocasión de consumo. No es lo mismo un Macallan 12 años Double Cask, que tiene un perfil más fresco, porque tiene barrica americana y europea, que un Macallan 25 o un Macallan M, que ya son unos líquidos mucho más complejos en su estructura y en su capacidad expresiva, tanto en nariz como en boca. Y luego está el dónde y el cómo. Me explico: un Macallan 12 años es para mí un líquido perfecto para disfrutarlo al mediodía con hielo y con unos amigos, y más si estoy en un sitio donde hace calor, como en Cartagena, donde, por el contrario, no me visualizo probando ese 12 años puro. O si estoy en un asado, me veo mucho más con un Macallan Sherry Oak, que va perfecto con las notas ahumadas. Pero si voy a estar ante un 25 años o un M, trataría de hacerlo en un momento más íntimo y tranquilo donde pueda dedicarle más atención a ese whisky. Ilustro este punto con el siguiente ejemplo: no es lo mismo ir a comer a un restaurante de comida más casual que a uno con estrellas Michelin. En el primero, la atención estará más puesta en el lugar, la charla y el ambiente que en la comida; mientras que en el segundo vas a requerir poner toda tu atención en el plato, en las texturas, en los sabores, en los colores y aromas. Pasa lo mismo con un whisky premium: si has pagado tanto para vivir una experiencia extraordinaria, la ocasión exige concentrarse en ese momento y ponerle atención a los detalles para disfrutarlo al máximo.

Estas son las famosas copas de cata para whisky. Foto: FOTO: ISTOCK

5. Vigile la temperatura

Por norma, un whisky escocés tiene como mínimo 40 grados de alcohol. En Escocia, donde la temperatura en verano no suele superar los 20 grados –o en Bogotá–, esto no es un tema. Pero si estamos en un lugar tropical, es algo que hay que cuidar, porque las temperaturas elevadas disparan la sensación de alcohol y eso va a hacer mucho más incómoda la experiencia. De hecho, la puede arruinar, especialmente si hablamos de degustar un whisky premium puro. En lugares de altas temperaturas, una nevera de vinos o un lugar climatizado pueden ser la solución. Entre 10 y 15 grados es ideal. No aconsejo el congelador de la nevera, porque eso alterará sabores, aromas y texturas.

6. El agua, de calidad y controlada

Hay que saber que con un poquito de agua le vamos a ayudar al líquido a florecer, pero no nos podemos exceder, porque podemos perder textura, algo de sabores y sensación alcohólica más de la cuenta. ¿Cuál es la medida? En una copa de degustación, gotas, como ya dijimos. Pero en un vaso, donde en el caso de un consumidor normal no se sobrepasan las dos onzas por trago –cada onza (estadounidense) son 30 mililitros, o sea que con dos onzas estaríamos hablando de un trago de 60 mililitros (la medida más grande del Jigger)–, yo no superaría los cinco mililitros de agua. Eso nos dará la posibilidad de generar una apertura aromática sin cambiarle las sensaciones, sabores y las texturas al whisky. Y un punto clave: hay que tratar de usar un agua de la mejor calidad que podamos. Parece un detalle menor, pero pesa mucho: sería un crimen ponerle agua de mala calidad a un whisky premium.



7. Ojo con el hielo

Este es un tema crucial, porque si vamos a utilizar hielo, primero debe estar hecho con agua de buena calidad, debe ser fresco –¡no llevar un mes en la nevera, donde además pueden incorporar aromas indeseados!– y además debe ser de un tamaño y forma especial, para que no se diluya demasiado rápido y termine arruinando ese buen whisky que tanto queremos disfrutar. Bien sea en forma de esfera o de cubo, cuanto más grande sea el hielo, menor será su dilución en el vaso. En Macallan tenemos un ice ball maker que distribuimos en los bares donde se vende nuestra marca y que nos permite hacer esferas perfectas de hielo, porque es la forma geométrica ideal para un whisky premium. ¿Por qué? Porque al tener menos contacto con la superficie, eso hace que se derrita menos rápido. Ahora, ¿qué efecto tiene un buen hielo en el whisky? Te baja la temperatura, te genera una sensación de consumo mucho más agradable, pero también te va hidratando lentamente el líquido, con lo cual ayuda a generar una apertura aromática al tiempo que te brinda la posibilidad de apreciar una evolución similar a la que sucede con una copa de vino, que va evolucionando con el paso de los minutos por oxigenación. Es decir, que podrás disfrutar distintas expresiones de un mismo whisky a medida que pasa el tiempo, entre otras cosas, por la pérdida de los alcoholes más volátiles, pero sin alterar su esencia. En casa, podemos hacer buenos hielos con moldes que se consiguen fácilmente en las diferentes tiendas en línea. Lo ideal es hacerlos 24 horas antes y con agua de buena calidad.

8. Cuide la velocidad de consumo



Esto es supremamente importante, por muchas razones. Uno, porque cuando tienes un líquido de altísima calidad quieres disfrutarlo a cabalidad y con tranquilidad. Dos, porque los perfiles de sabores y aromas que vas teniendo con el paso del tiempo son muy especiales y valiosos como para perderlos con una actitud de consumo precipitada. Y tres, porque la idea es apreciar y eso requiere darse un tiempo a uno mismo y al whisky premium que tenemos enfrente, para que pueda tener la oportunidad de ‘contarnos’ todo eso que puede llegar a ‘decirnos’. No hacerlo sería un error no solo con el whisky, sino con nosotros mismos.

