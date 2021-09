¿Cómo conservar el aguacate luego de cortarlo?

El aguacate es una de las frutas más delicadas debido al desconocimiento que hay sobre su adecuada conservación. Este alimento no suele mantener mucho tiempo su integridad después de abierto o cortado.

En muchas ocasiones, en las recetas suele usarse solo una parte de este fruto y el resto de este empieza a ‘oxidarse’ muy pronto, por lo que debe ser consumido en el menor tiempo posible o, en el peor de los casos, algunas personas suelen botar a la basura la parte que se ve poco apetitosa.



Para retardar este proceso y contrarrestar este tipo de situaciones existen algunos tips que se pueden implementar fácilmente en la cocina.



(También le puede interesar: El arte de la maduración de un 'steak', una fruta o un queso).

Para acompañar en la ensalada, simplemente solo o para el cabello. Esos son algunos de los usos que les dan los consumidores al aguacate. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

La primera opción a la que puede recurrir es preservar la ‘pepa’ o ‘hueso’ del aguacate. Si cortó el aguacate a la mitad puede mantener la otra mitad con la semilla para que, gracias a esta, la fruta quede menos expuesta.



Otra alternativa a la que puede recurrir, que es de hecho una de las opciones más populares en la cocina a la hora de evitar la oxidación de las frutas, es el uso de unas gotas de limón.



Este fruto ácido contiene ácido ascórbico (vitamina C), por lo que evita que el alimento se oscurezca y dañe más pronto. Sin embargo, rociar un poco de zumo de limón sobre el aguacate puede hacer que cambie ligeramente su sabor.

Tostadas con aguacate Foto:

El aceite de oliva puede tener una función similar a la del limón. Rocíe un poco de ese producto directamente sobre la ‘carne’ del fruto para que se conserve un poco más.



Si no quiere recurrir al uso del limón o aceite de oliva y desea que el sabor del aguacate sea el mismo, la alternativa más adecuada es sumergirlo en agua fría y potable en un recipiente limpio para que no esté en contacto con el oxígeno del ambiente.



(Además: Cómo acelerar la maduración de los aguacates).





Luego de cerrar bien el recipiente y guardarlo en la nevera, puede utilizar el fruto hasta 48 horas después.



En caso de no acudir o utilizar estos tips, puede preparar un guacamole o una salsa que le permita darle mucho más uso y evitar desperdiciarlo. Si lo hace, tape el recipiente con una tapa o papel film o vinipel.

