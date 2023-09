El Congreso Nacional Gastronómico, uno de los primeros encuentros de este tipo que se realizaron en Colombia, llega a su edición número 21, del 7 al 10 de septiembre.

Esta vez, el encuentro contará con la presencia de chefs invitados como Edwin Rodríguez, el colombiano que tiene una estrella Michelin por su restaurante Quimbaya, en Madrid, así como una interesante delegación mexicana, puesto que México es el país invitado de honor.



Las actividades son múltiples y, por eso, a continuación presentamos los imperdibles del Congreso en esta edición.

Los platos fuertes del Gastronómico de Popayán

1. Ceremonia inaugural, homenaje a toda una vida

Weildler Guerra, antropólogo wayuú, un experto en tradiciones de La Guajira. Foto: Cortesía Congreso Gastronómico de Popayán

Weildler Guerra Curvelo, el antropólogo y exgobernador encargado de La Guajira, es una autoridad en materia de investigación gastronómica. Guerra ha sido un juicioso investigador y promotor de la cultura culinaria de su departamento y este merecido reconocimiento el premio a Toda una Vida, le será otorgado en la inauguración del Congreso, este 7 de septiembre, a las 7 p.m., en el Teatro Guillermo Valencia. Evento abierto al público.

2. Charlas y foros

Esta vez la agenda académica, de entrada libre, regresó al teatro Guillermo Valencia. Cada día del congreso habrá charlas desdesde las 8:30 a.m. hasta las 12:30. Entre las temáticas se destaca el tema de la circularidad en restaurantes, hoy. Entre los invitados estará el chef Edwin Rodríguez, del restaurante Quimbaya, de una estrella Michelin, en Madrid. Otro tema son las cocinas profundas. Otros temas de este año son alimentación sostenible, Sor Juana en la cocina y cocina conventual.

3. Feria de cocinas populares en el parque Caldas

Tamales, dulces, almuerzos caseros, picadas, platos de cerdo, fritos, guisos, embutidos, toda una gama de comidas hechos por cocineros populares de la ciudad y la región se congregan en el entorno del parque Caldas. Estos alternan con ofertas de bebidas y muestras comerciales. El parque entero se llena de cocina y fiesta. Allí están ubicadas también la tarima del saber (con programación de talleres) y la tarima del sabor (donde hay diferentes espectáculos musicales).

4. La tarima del saber

Tarima del saber, del Congreso Gastronómico de Popayán. Foto: Mafla Photo

Un total de 36 charlas, a cargo de diferentes chefs y cocineros tradicionales, harán de esta tarima un atractivo permanente. Cada chef compartirá sus platos y experiencias alrededor de los mismos.



El viernes 8, la programación contempla las presentaciones de Yulian Téllez (de Villavicencico), con 'Todo se come, nada se desecha'; Lucero Vilchez (Medellín), con 'fogones antioqueños', la presentación de la japonesa Mayumi Ogata titulada 'Recorrido por Colombia a través de su cacao'; además, ¿Por qué el chocolate es Mexicano?, a cargo de José López Ganem, y la presentación de Jacobo Bonilla (Bogotá), titulada 'Producto local, cocina contemporánea'. También habrá presentaciones de los chefs Catalina Vélez, Jefferson García y Christopher Guillén León, de México.



El sábado 9, la programación es la siguiente:

9:00 a.m. Idílico local. Chef Yeison Mora. Medellín

10:00 a.m. Cocina sostenible y fermentados. Chef Yihad Gattas, Cali

11:00 a.m. Camino a las plazas. Chef Meli Ospina, Medellín

12:00 m. Asados al barril Volcano. Chef Juan Camilo Castaño, Medellín

1:00 p.m. Tripazo caucano. Marly Johana Muñoz, Santander de Quilichao

2:00 p.m. 100 sopas colombianas. Chef Ana Belén Charry, Bogotá

3:00 p.m. La creatividad como instrumento de sostenibilidad. Chef Brayan Guerrero, Bogotá

4:00 p.m. Panadería mexicana. Chefs Iván Mojica y Juan Jose Najera, México

5:00 p.m. ¿Por qué el chocolate es mexicano? Historia, narrativas y mercados. José López Ganem, Boston

Para el domingo 10, la tarima tendrá las siguientes temáticas:



9:00 a.m. Chicharrones modernos más saludables. Chef Juan Camilo Castaño, Medellín

10:00 a.m. Las arepas colombianas. Chef Carlos Gaviria, Bogotá

11:00 a.m. Cocina para niños. Chef Isabel Patiño, Cali

12:00 m. Gastronomía y Literatura. Chef Leandro Carvajal, Bogotá

1:00 p.m. El chocolate alrededor del fogón. Chef Cristian Alberto Trochez, Popayán

2:00 p.m. Sentimiento de Murcia con chocolate de Popayán. Andrés Marmol, España

3:00 p.m. Taller de cacao y milpa. Chef Julio Martínez, México

4:00 p.m. Ahumando el Cauca. Chef Rodrigo Pazos, Bogotá

5:00 p.m. Sabores de la selva. Chef Andrews Arrieta, Bogotá

5. Catas y degustaciones

Para quienes pagaron su inscripción al Congreso hay eventos exclusivos, uno de estos es el de las catas y degustaciones. Hay una lista de catas de diferentes tragos, esta vez hay algunas con whisky. El listado de estas experiencias se encuentra en la página del Congreso y para su asistencia requiere una inscripción previa, adicional a la general del Congreso.

6. Muestras gastronómicas

Congreso gastronómico de Popayán Foto: @MaflaPhoto

Cada uno de los tres días del congreso tendrá un almuerzo para cerca de 400 comensales. Cada menú obedece a la temática de un país invitado, una región invitada o un ingrediente. Así, el primer banquete será sobre la cocina de Chiapas, ya que México es país invitado, este viernes 8 de septiembre. El sábado, será el turno de la cocina de Santander de Quilichao, muncipio del Cauca, en el que brilla la cocina afro. El domingo, la muestra tendrá dos ejes: el cacao y la cocina conventual.



La asistencia a estas muetras gastronómicas es solo para personas inscritas en el Congreso Gastronómico.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin