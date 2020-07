El reto de transformar Alimentarte 2020 en una experiencia virtual

De un momento a otro, el parque El Virrey, donde se congregaban familias enteras a disfrutar de una variada oferta de comidas, dejó de ser una opción para Alimentarte. Por 17 años había sido, además de su cuna, su escenario. Pero el confinamiento llevó a este festival gastronómico a dar un giro que tiene un trasfondo de ayuda mutua entre los actores de este encuentro.

Antes, los restaurantes les tendían una mano a las causas sociales de Alimentarte, adecuaban sus platos, los ponían a precios atractivos; y de lo recaudado, un porcentaje alto era para ayuda a las familias de los policías víctimas del conflicto. Esta vez, Alimentarte 2020 se realiza de manera virtual –mediante domicilios, centrados en un botón especial en la aplicación de Rappi–, dándoles también la mano a los restaurantes.



“Nos fuimos a casa desde el 15 de marzo, antes del confinamiento –indica Cristina Botero, directora de la Fundación Corazón Verde, organizadora de Alimentarte–. Y empiezo a ver las redes sociales y a los chefs compartiendo recetas. Entonces me dije: ‘La cocina es lo único que va a seguir vigente en este encierro’ ”.

Cristina Botero, directora ejecutiva de la Fundación Corazón Verde, entidad que realiza Alimentarte. Foto: Cortesía Alimentarte

Botero veía de cerca desplomarse el sector de los restaurantes, no solo por estar al frente de Alimentarte, sino porque es la esposa del chef Harry Sasson, que ha tenido que cerrar en estos meses varios de sus establecimientos.



Desde esos primeros días supo que Alimentarte tenía que seguir con una propuesta nueva que llegara a las casas. Debía, incluso, transformar la idea que se tenía de un “invitado especial”. Alimentarte solía invitar a la cocina de un país. Esta vez sería la biodiversidad colombiana.



Lo primero era saber con qué se contaba. Botero y su equipo contactaron a Rappi, aquí también se dio la reciprocidad. “El año pasado nosotros les servíamos a ellos, este año ellos nos ayudaron a nosotros”, recalca Botero.

Rappi no cobró por desarrollar ese botón especial para Alimentarte. Quedaba convocar a los restaurantes, que pese a su lucha individual quieren aportar y ven en el evento –que durará un mes, del 23 de julio al 23 de agosto– una oportunidad de mejorar su flujo de caja. Cada uno eligió un menú con platos diferentes a la oferta habitual de Rappi, con un giro distinto.



Ese giro podía venir de parte de los ingredientes de la biodiversidad, invitados especiales. “Veníamos intentando cambiar el concepto de invitado especial, y llevábamos una conversación muy larga con Usaid, con el programa de Riqueza Natural, y queríamos que el invitado fuera la sostenibilidad –explica Botero–. Habíamos ido a investigar a los productores de Montes de María y la serranía del Perijá y el Casanare, gente que está cultivando de manera sostenible unos productos espectaculares. Definimos que ellos serían nuestros invitados este año”.



Ante la pandemia, pensó que la invitación podía truncarse. Pero Usaid estaba firme: “Hoy más que nunca es relevante darles visibilidad, dijeron –cuenta Botero–; que no se les queden sus cosechas, que los conectemos con los restaurantes”.

Así, muchos restaurantes participantes acogieron a estos ingredientes ‘invitados’ –como la miel, arracacha, fríjol, arroz, habichuela, carnes, café– para integrarlos a su menú. En el botón de Alimentarte en Rappi, aquellos platos que tengan estos ingredientes especiales tendrán un sello que los identifique.



Alimentarte se propuso invitar a 60 restaurantes. La lista inicial cambió. Muchos decidieron sumarse, entonces recibieron 80. Algunos, dice la directora, no alcanzaron a sobrevivir. Y ha sido “muy triste” recibir esa llamada que anuncia: “No puedo”.

Otros dan la lucha: El Tambor, recordado por su oferta campestre, se trasladó a una cocina oculta en Bogotá y participa. El Chato y Diana García debutan en esta edición. Cuando Botero recibe una llamada de alguien que le pregunta: “¿Y qué pasa si arranco y no puedo continuar?, ella responde que lo intente, y si no llega al final, es mejor que haya dado la pelea.

