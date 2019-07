Prepare rápidamente el almuerzo con esta deliciosa receta de fideos

En esta ocasión queremos enseñarte una forma creativa de usar los famosos fideos chinos acompañándolos con vegetales, salsa soya y el cautivante sabor del jegibre (si no lo has probado en este tipo de preparaciones, seguro de sorprenderá el toque diferencial que le dará a tu sazón).



Esta receta de la chef Sara Borda (@Insidemenutrition), además de ser sencilla, te será de ayuda para cocinar en poco tiempo un menú diferente para llevar al trabajo, la universidad o el colegio.



Descubre en el vídeo el proceso de cocción, y aquí abajo te dejamos la lista de ingredientes y la preparación. No olvides que cada semana podrás encontrar recetas distintas y fáciles.

Nombre de la receta:

En #LaCoca la chef Sara Borda (@Insidemenutrition) le enseña a preparar un delicioso almuerzo en poco tiempo. Foto: EL TIEMPO

Ingredientes 🍞

• 1 pimentón.

• 1 zanahoria.

​• El tallo de una cebolla larga.

​• 1 ajo.

• 1 trozo pequeño de jengibre.

• 5 gramos de cilantro.

• 1 cucharada de aceite de oliva.

​• 1 bandeja de champiñones.

• 2 cucharadas de salsa soya.

• Sal al gusto.

• Pimienta al gusto.

• 1 paquete de fideos asiáticos.

• 2 litros de agua.

Insumos 🍴

• Sartén.

• Bowl.

• Olla.

• Cuchara.

• Tabla para picar.

• Cuchillo de chef.

Preparación

Empieza picando finamente el ajo, el cilantro y el jengibre. Corta en julianas o tiras la cebolla, el pimentón y la zanahoria. Los champiñones deben estar en láminas.



Ahora en un sartén, a fuego medio con aceite de oliva, saltea la cebolla, el jengibre y el ajo por aproximadamente cinco minutos. Luego agrega los vegetales, no olvides hacerlo del más duro al más blando (iniciamos con la zanahoria, luego el pimentón, y por último los champiñones).



Deja la preparación cocinando durante diez minutos más y después agrega el cilantro y la salsa soya. Permite que todo se cocine cinco minutos más.



Mientras tanto, en otra olla pon la pasta tipo fideo en agua caliente con sal por tres minutos. Una vez termines ambos procesos, mezcla la pasta con los vegetales y tendrás como resultado una fabulosa preparación.

* Esta receta fue hecha con el trabajo de la chef Sara Borda. Encuéntrela en Instagram como @insidemenutrition.