¿Ha probado estas combinaciones de alimentos ‘perjudiciales’?

No todos los alimentos los asimilamos en el organismo de la misma manera cuando los combinamos.



Hay varios factores que se deben tener en cuenta al ingerir alimentos como los nutrientes y su composición química. El químico Julio César Rivera dice que no es recomendable mezclar lácteos y piña; alcohol y maní y bebidas de cola con café.



A pesar de que muchos lo hacen y piensan que es correcto, el alcohol combinado con frutos secos o salados, como maní, causa efectos colaterales al organismo como pérdida del equilibrio, aumento en el nivel de la glucemia y cambios en la sudoración. Esto es porque el alcohol irrita la mucosa gástrica e interfiere en la absorción de nutrientes. Por su parte, el maní tiene muchos constituyentes como proteínas y vitaminas que en contacto con el alcohol pierden su validez.



Mezclar bebidas de cola con café produce reflujo, dolor abdominal, dolor estomacal y alteración en la glucemia y problemas cardiacos, debido al alto grado de azúcar y cafeína que tienen.



Las razones por las que no se recomienda mezclar lácteos y piña es porque el primer alimento tiene unas proteínas como la lactosa y la caseína que en contacto con los ácidos podrían producir mareos, diarrea, vómito y otras alteraciones en el metabolismo de algunas personas pues sus nutrientes son incompatibles.



Hay que tener presente que hay combinaciones que no reaccionan bien con su organismo por patologías (digestivas, oncológicas, autoinmunes, entre otras) o hábitos (un estilo de vida estrenaste, consumo de alcohol, entre otros).



