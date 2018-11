México a lo popular / El Caldero

Siempre he tenido la cocina mexicana como una de las más ricas del planeta. Rica, variada y en muchos casos de gran factura. Y aunque la gastronomía

mexicana se ha extendido por el mundo entero, nada como disfrutarla en su propio suelo.

Visité recientemente la Ciudad de México y a continuación consigno algunas consideraciones que tal vez puedan ser de utilidad para quienes piensen viajar a la capital mexicana en los próximos días.



+ Los mercados tradicionales constituyen un espectáculo maravilloso por sus

aromas, por sus colores y porque allí están reunidas –y explicadas con acento popular– sus tradiciones culinarias.



Especialmente recomendados el de Coyoacán y el de San Juan. En estos no solo se puede realizar un recorrido cámara en mano, sino que también se pueden probar algunos de sus platos tradicionales en comedores sin lujos pero impecables.

+ Se han abierto en los últimos años unos cuantos mercados gourmet que ofrecen cocina tradicional y cocina contemporánea. Inspirados tal vez en el madrileño mercado de San Miguel, son al mismo tiempo informales, llamativos y ruidosos pero acogedores. Vale la pena conocer el Mercado del Carmen, en San Ángel, y el Mercado Roma (en la colonia del mismo nombre, en la calle Querétaro).



+ Pocas ciudades en América Latina tienen tal oferta de comida callejera como Ciudad de México. Y, aunque el instinto parecería recomendar que es mejor evitar estos puestos, lo cierto es que hay algunos en los cuales se puede comer con entera confianza. Simplemente es cuestión de dejarse asesorar por alguien de la zona, que ya debe tener identificados los permitidos.



+ Las taquerías populares se cuentan por miles en Ciudad de México. A pesar de la sencillez de la mayoría de ellas, en pocos lugares se come tan sabroso.



Sería una pena no caer en la tentación de un taco al pastor (que preparan del trompo que adorna la entrada) y elegir otros cuantos al azar en la carta y dejarse sorprender.

Son muy económicos y muy ricos. Algunos de mis preferidos son El Kalimán (colonia Condesa), El Huequito (centro histórico), Obregón (colonia Roma), El Tizoncito (en muchos puntos) y Don Manolito (Coyoacán).



+ Conocer el Palacio de los Azulejos, en el centro histórico, es casi una obligación del viajero. Allí funciona el más tradicional de los Sanborn’s, en donde se come de maravilla. Recomendados los burritos de cochinita pibil.



Déjese picar... vale la pena.



