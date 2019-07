Desde el corazón de San Felipe / El Caldero

Me fascina la buena onda que ha tomado el barrio San Felipe, de Bogotá, donde viejas casas de familia se han ido convirtiendo en galerías de arte y en restaurantes o cafés.

El proceso avanza tímidamente, pero no hay duda de que será muy pronto uno de los nuevos destinos gastronómicos de Bogotá.



Ojalá así sea, para tener alternativas fuera de las tres o cuatro zonas archiconocidas, más allá de las cuales hay muchos que creen, equivocadamente, que no hay vida.



Hace poco conocí, casi por accidente, un restaurante informal ubicado en los espacios que debieron ocupar el comedor y la sala de una de esas casas.



Se llama Vasto y a la hora del almuerzo es común encontrar allí galeristas, pintores y gente de la industria cultural. Algunos van por el menú del día, un corrientazo estilizado, equilibrado y rico, a buen precio.



Otros, sin embargo, van por algunos de los encantos de la carta: las huecas, por ejemplo, que son unas papas rellenas de carne desmechada con hogao, plátano y guacamole.



O el risotto de morcilla, que es realmente una muy buena idea; una manera de probar sabores muy nuestros e ingredientes que forman parte de nuestra tradición, pero preparados de una manera original, diferente, sin desvirtuarlos y que suele ser uno de los pecados que más fácil se cometen cuando se quiere innovar o al asumir el riesgo de la fusión.



Como tengo especial debilidad por las buenas empanadas –y para descubrir cuáles son las mejores hay que probar muchas–, pedí las que encabezan la carta de Vasto, que son de tamal y lechona, con una salsa de chocolate y pimienta rosada.



Confieso que al oírlas mencionar suenan más atractivas de lo que en realidad son, pero aun así vale la pena probarlas.



Se nota que la carta de Vasto ha sido construida con cariño por la cocina y con cierto atrevimiento, una combinación que puede arrojar buenos resultados y que se pone de manifiesto en platos como los dumplings rellenos de cerdo con toques de jengibre y panela, los langostinos en costra de arroz sobre fideos de mango, las costillas de cerdo con barbecue de gulupa o el ceviche de panceta y cebolla.



Para quienes aún no se han atrevido a probar suerte en el barrio San Felipe, Vasto puede ser una buena puerta de entrada.

¿Dónde y cuándo?

Vasto, calle 74A n.° 20C-59, barrio San Felipe, Bogotá.

Teléfono 320-2519647

SANCHO

Crítico gastronómico

Correo: elcalderodesancho@yahoo.com.co