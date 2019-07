La pizza de Nunzio

Nunzio es, como dirían en Buenos Aires, un vero tano. Un italiano auténtico, nacido en un pueblo del sur llamado Bernalda. Y como buen italiano, le rinde culto a la cocina y lleva a dondequiera que vaya buena parte de las tradiciones culinarias de su región y de sus antepasados.

De hecho, las llevó y las mantiene vivas en su pizzería de Santa Marta; y por eso, su restaurante es punto de encuentro añorado y obligado –sin necesidad de establecer una cita– de la colonia italiana de la ciudad.



No importa que el restaurante de Nunzio sea tan informal como es, que los platos sean de plástico ni que la decoración del lugar corra por cuenta de enormes postales de Italia. ¡Claro que no importa!



Por el contrario, es parte fundamental del encanto de esta pizzería que está muy cerca del circuito turístico de El Rodadero, pero en medio de un barrio residencial en el cual es común que le presten a Nunzio un espacio en el patio delantero para acomodar una mesa para alguna pareja o un grupo de amigos que llegaron de improviso.



Porque la buena fama de las pizzas y de las pastas de Nunzio –y los precios cómodos del lugar– ha logrado que el restaurante no dé abasto. Que lleguen a probar alguna de las veinte pizzas que allí se ofrecen, en tres tamaños: desde clásicas como la Margarita o la Napolitana hasta originales como la que lleva el nombre de su padre –Cosimo–, el de su esposa palmireña –Fabiola– o el de su Bernalda natal. La primera con salciccia y queso azul, la segunda con atún y pepperoni y la de su tierra con irresistible toque de la tocineta.



Y, por supuesto, muchos piden la que bautizó con su propio nombre, que lleva champiñones, jamón, aceitunas, salami, cebolla y orégano, entre otros ingredientes.

Probé muchas, muchísimas, porque superábamos la docena de comensales en la larga mesa que nos arreglaron del otro lado de la calle, y todas las pizzas llegaron al centro, para compartir.



Y, aunque me costó trabajo establecer cuál fue mi preferida, elegí la de cuatro quesos: ¡maravillosa!



En estos días de vacaciones, en los que, por cierto, la pizza es siempre bienvenida, el restaurante de Nunzio puede ser una buena experiencia para quienes visiten Santa Marta.



Nunzio’s. Carrera 6 n.° 15-275, El Rodadero Sur, Santa Marta.

Teléfono: 300 - 5902322



Columna El caldero, de Sancho, crítico gastronómico. Correo: elcalderodesancho@

yahoo.com.co