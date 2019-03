Un menú atrevido... y refrescante

Atrevido. Esa es la primera palabra que se me viene a la cabeza cuando pienso en el nuevo menú degustación del restaurante Criterión, el estandarte de los hermanos Rausch.

Atrevido, porque explora ingredientes y técnicas que no formaban parte de esas primeras cartas de corte clásico que le dieron fama y porque se atreve a combinar sabores del trópico con sabores de la tradición francesa.



Atreverse constituye parte esencial del alma de los buenos cocineros, porque en su oficio no solo hay técnica y tradición; el arte y la ciencia también juegan, también cuentan, también suman.



Y tanto en el arte como en la ciencia pesa la curiosidad: esa que en este caso lleva a probar nuevos ingredientes y ensayar nuevas mezclas.



Pero atreverse no es suficiente ni garantiza dar en el blanco. De hecho, muchas veces es mejor permanecer en lo conocido, alimentar una tradición. Los atrevimientos pueden resultar fatales.



Por fortuna, no es el caso de Criterión, que logra en su nuevo menú degustación una propuesta refrescante. Y tal vez esa sea la palabra con la que quiera quedarme al final: refrescante. Porque, al proponer esta carta, el restaurante no pierde su esencia, pero ofrece alternativas y plantea retos para sus comensales de siempre.



El nuevo menú de los Rausch combina, por ejemplo, en un mismo bocado, una clásica terrine de campagne francesa con la boronía de la costa Caribe, que es una mezcla de plátano maduro y berenjena. Y logra una suma muy atractiva.



Y mezcla en una sopa de campeonato –una crema que reitera la maestría de Criterión en este campo– la ahuyama (un sabor americano) con el queso azul (uno de los estandartes de la tradición francesa).



Y decide ponerle uchuva, carambolo y ñame morado a un ceviche de pescado blanco, y se atreve –y este es un atrevimiento fascinante– a deconstruir los fríjoles con chicharrón, en un pequeño plato en el cual los fríjoles de Montes de María llegan a la mesa convertidos en gnocchi de fríjol cubiertos con ralladura de chicharrón.



Celebro este nuevo atrevimiento de los hermanos Rausch y de su equipo. Y celebro que con este menú inviten a aquellos a los que suelen negarse a ir más allá de lo clásico a que también se atrevan.



Criterión, calle 69A n.° 5-75

Zona G, Bogotá. Teléfono: (1) 3101377



Sancho, Crítico gastronómico. Correo elcalderodesancho@yahoo.com.co