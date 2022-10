Tal vez es su cresta punk. Tal vez es esa manera subversiva de expresarse. Tal vez es la decoración de su restaurante que mezcla cortinas rojas, velos al viento, cerdos de plástico incrustados en la pared e insectos gigantescos que suben y bajan escaleras. Tal vez es porque se convirtió en una especie de rockstar en Instagram. Tal vez sea porque, en sus fogones –y sin temor alguno–, funde técnicas e ingredientes de diferentes partes del mundo. Tal vez, por todo eso, a Dabiz Muñoz lo han llamado el “gran irreverente de la cocina mundial”.

Pero no es solo eso. Todo ese empaque que supone la nueva revolución culinaria –para algunos, descabellada; para otros, kitsch; para muchos, una genialidad– se resume en un proyecto gastronómico ingenioso que tiene en el restaurante DiverXO, en Madrid, su máxima expresión.

Después de probar su menú de 23 platillos, queda claro que esta obra, este recorrido pluricultural, no es la de un blasfemo de las estufas. Por el contrario, más allá de todas las apariencias (la forma), la comida que sirve (el fondo) es sólida, profunda y con varios momentos sensacionales.



Dabiz Muñoz, chef y propietario de DiverXO, restaurante de Madrid, España, y figura del momento en la gastronomía. Foto: GETTY

Dabiz Muñoz es, desde poco menos de una década, una de las figuras más influyentes de la cocina mundial. Comenzó en locales asiáticos de Londres y, en 2007, abrió en Madrid su negocio con el cual recibió, en 2010, su primera estrella Michelin. Dos años después, obtuvo la segunda y, en 2013, alcanzó la tercera.

En agosto de este año, según la lista The World’s 50 Best Restaurants, apareció en el cuarto puesto como el mejor restaurante del mundo. Y el pasado 20 de septiembre, en la más reciente edición de The Best Chefs Awards –los galardones que con mucha fuerza se han abierto camino en el mundo de las listas gastronómicas– fue reelegido, por segundo año consecutivo, como el cocinero número uno del planeta. En otras palabras, Muñoz es el chef del momento.

¿Y de qué va su propuesta vanguardista? La cocina de Muñoz está lejos de ser un emblema español (por supuesto que muchos buenos productos y recetas ibéricas aparecen en su recorrido). Sin embargo, es en realidad la alquimia de muchos mundos: usa moles, chiles y tacos mexicanos; yerbas y ajíes peruanos; curris, especias y el tandoor (horno) indios; salsas y fermentos coreanos; recetas del sudeste asiático; arroces de sushi, adobos y sakes japoneses; ingredientes de primera calidad –incluidos los vinos, ni más faltaba– franceses, italianos y portugueses; y, sí, café colombiano.

El precio del menú de degustación de DiverXO es de 365 euros (1’641.000 pesos colombianos) sin maridaje. Con vino de alta gama, son 150 euros más (675.000 pesos) y con maridaje extraordinario, 300 más (1’350.000 pesos).

Puesta en escena

Todo es una puesta en escena. Todo es muy teatral. Intentaré ser fiel a lo que aterriza en la mesa: arranca con una pata de pichón acompañado de un caviar andaluz ahumado, macarrones de palo cortado y una yema de huevo embrionario a la brasa.

Luego, comienza la pesca. En un mismo momento sirve una trucha de los Pirineos, un pincho de pino y trufa, un chupe peruano de cangrejos y trufas, y un arroz de sushi frito a la manera de un cuscús. ¡Estupendo!

Para limpiar el paladar, da paso a una especie de sorbete (la thaipirinha) que trae un poquito de ron blanco y licor de jengibre, con limonaria, lima, liches y una espuma de hierbabuena, albahaca y pepino. Así abre camino a unas exquisitas ancas de rana en caldo de gallina con jamoncitos asados, tocineta BBQ y huevas de trucha salvaje; y de ahí a unos guisantes en un asombroso curri verde de jalapeños, té matcha y suero de mantequilla.

Facebook Twitter Linkedin

Trucha de los Pirineos, pincho de pino y trufa, chupe peruano de cangrejo con trufas y arroz de sushi frito a la manera de un cuscús. Plato del restaurante Diverxo de Madrid, España. Foto: Mauricio Silva Guzmán

Continúa con una ventresca de atún rojo curado con consomé de tomates y un marmitako de la médula del atún (plato vasco), con tomates amarillos, calamansi (naranjo pequeño) y ají mirasol. Llega una ensalada helada de rúgulas y edamames (con hielos aliñados y raspados) y luego más peces: cortes de rodaballo, de besugo, de salmonete y un crujiente de piel, todo asado a las brasas en técnica japonesa.

Sigue un sashimi de angulas, con setas enoki (el hongo aguja) y sepietas (moluscos). Y a continuación un dumpling de cerdo ibérico con caldo de jamón de Jabugo, salsa gochujang coreana y hierbabuena. Esto viene con unos tallarines de diferentes moluscos y escamas de pescado fritas.

Sabores del mundo

Luego, en esto de mezclar con insuperable talento varios sabores del mundo, cae un bogavante gallego asado en tandoor (horno indio), piel de leche de búfala, flores, chutney de tomatillo de árbol y arroz de suhi. Más un pani puri (masa frita india) de salmorejo con las pinzas del mismo bogavante y la cabeza del animal rellena de un vindaloo (curri) con huacatay (hierba peruana).

Transición a las carnes con oreja agridulce de cerdo, con huevo y morcilla. A continuación, un churrasco de cordero ibérico con gnocchis de ajo negro; leche frita de cordero con salsa japonesa ponzu; más la carrillera estofada del cordero con suero y tobiko (huevas de pez volador). Llega un wagyu (carne japonesa) en robata (asador japonés), semicurado con chiles mexicanos. Y un katsuobushi (pasta de atún) con caldo de ternera.

Y dos postres extraordinarios: un arroz con leche (a la manera de un risotto), cremado en mantequilla tostada, nuez y remolacha, con una vinagreta de ruibarbo y espagueti de vino madeira; y un ganache (crema) de coco con ajo negro, chicle de grosella y regaliz, con un helado de cenizas de coco y yuzu. Y para cerrar un café colombiano (caucano).

Más diverso (con XO), imposible. Una cocina tan particular y arriesgada como sorprendente y gustosa. Una comida única que, después de semejante fiestón en la boca, deja una memorable sensación con visos de gran experiencia. Dabiz Muñoz no es un ‘locato’, como nos lo han querido pintar. Es, en realidad, un genio de nuestros tiempos. Y lo que le falta por decir.

DiverXO. Calle Padre Damian, 23, Madrid, España

COLUMNA: BUENA MUELA

AUTOR: MAURICIO SILVA GUZMÁN

EDITOR JEFE DE LA REVISTA ‘BOCAS’ - desde Madrid​