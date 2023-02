Es un lugar turístico, con todo lo que eso significa. Bailarines envueltos en trajes típicos recorren el local y se hacen fotos con los comensales. En sus dos pisos se presentan agrupaciones musicales que cantan boleros, cumbias y éxitos del Joe Arroyo. La ambientación es la de una vieja casa del Caribe colombiano. Su cocina es, según dice su carta, 100 % cartagenera. Se llama Candé, vive lleno y es difícil conseguir una reserva en la noche.

De su antiguo local en la calle del Estanco del Tabaco –con 60 sillas y sin show musical– pasó en 2019 a un espacio mucho más grande en la calle de la Serrezuela –con algo más de 200 puestos–. Casi se quiebra en la pandemia, pero supo resistir y hoy es lo que se llama un ‘taquillazo’.



(Lea: Una visita al mundo DiverXO)



Acaba de cumplir 12 años, propone un homenaje a la cultura cartagenera y se especializa en servir comida tradicional de la ciudad con una cierta evolución y una suerte de sofisticación. Y no lo hace para nada mal. Eso sí, sus platos fuertes, como casi todos los del centro histórico de la Heroica, difícilmente bajan de los $ 75.000.



De sus entradas, para compartir entre tres personas, la Picada Caribe con ocho muelitas de jaiba al ajillo, conchas de jaiba gratinadas con queso costeño (¿queso costeño para gratinar?), un coctelito de camarón con salsa rosada (en perfecto estilo playero), ceviche de pescado fresco, mejillones en bechamel de coco y calamares fritos

($ 99.000). Recomendadas sus impecables carimañolas de carne (por cuatro), crocantes por fuera y húmedas por dentro

($ 34.000).



(Más: La carne calculada de Tres Cuatro Cinco / Buena Muela)

De sus fuertes, la vigorosa cazuela Boquillera con cola de langosta parrillada, langostinos, camarón, mejillones, caracol, calamar, arroz de coco y patacones: una crema aterciopelada con sabores criollos bien marcados y un perfecto punto de cocción en los mariscos ($ 89.000). ¡Ojo a su salpicón cartagenero, con pescado desmenuzado y verduras finamente picadas, achiote y leche de coco

($ 64.000)!



Recomendado su generoso arroz ‘anfitrión’, repleto de mariscos, cremoso (por la leche de coco y el queso costeño) y con equilibrados aromas de yerbas locales ($ 89.000).

Lamentablemente, su posta cartagenera está lejos de ser ‘la posta’. Y aquí debería serlo. No está mal, pero le falta potencia a su salsa, que, de hecho, no sale tan oscura y melcochuda como debería. También le falta el aroma al clavo y el sabor de la panela. Curioso que, de un tiempo para acá, ese plato lo estén acompañando con platanitos tentación (hechos con Kola Román). ¡Chévere eso! ($ 79.000).



(También: Mantequilla o La Guajira exótica / Buena muela)



Candé hace bien la tarea. Tiene un gran ambiente y un buen servicio. Sirven muy bien los tragos y su amplia oferta de vinos no es común. Su cocina, en general, es rica. Es un lugar turístico que vale la pena visitar, en el que ya es usual ver a sus comensales despachar una arepa de huevo con un vino espumoso.

Candé

Calle de la Serrezuela n.º 39-02, Cartagena.

Tel: (605) 6685291.



MAURICIO SILVA GUZMÁN

EDITOR JEFE DE LA REVISTA ‘BOCAS’

Desde Madrid​