Rafael Osterling es un crac. El reconocido cocinero limeño es uno de los grandes protagonistas del boom gastronómico peruano que comenzó hace dos décadas y que continúa sacudiendo la escena latinoamericana.



Sus restaurantes en la capital del Perú –Rafael, Felix Brasserie y la cevichería El Mercado– son referentes obligados de su país y de la región.



En 2007 abrió una sucursal de Rafael en Bogotá, en ese entonces una de las mejores propuestas de la ciudad, que cerró en 2019 para dar paso a Oficial, un local peruano de buen nivel en la calle 85 con carrera 13.



Todo esto para decir que Osterling no para de extender su discurso en nuestro país, esta vez con una ostería –que en Italia no es otra cosa que una taberna especializada, según la región, en los productos locales–, ubicada en el cuarto piso del mismo edificio donde está Oficial.



Un punto italiano que no se desprende de la tradición, que respeta el producto, que se esmera en la elaboración de salsas de largo aliento, que sirve buenas copas, que tiene un lindo ambiente y que propone una carta al centro de la mesa bajo el esquema de antipastos, pizzas, tablas (de jamones y embutidos), primero y segundo plato.



De sus antipastos, recomiendo el crudo de atún con una robusta crema de anchoas y alcaparras gruesas; los hongos king oyster con salsa bagna cauda (base de aceite de nuez, ajo y anchoas) y gremolata (ajo, perejil y limón); y los apetitosos gnocco fritos (panes fritos rellenos de burrata), coronados por una mortadela que se acompaña con una salsa de tomate San Marzano.



De sus pizzas al horno de leña, dos: la de tres hongos (shiitake,orellanas y portobellos) con pesto de perejil, parmesano y un huevo en el centro; y la de prosciutto y pepperoni, con berros y zucchini.



De primeros platos: los ñoquis de queso de cabra con caponata (guiso clásico siciliano); los gustosos linguine negros con gambas, trozos de ‘nduja (que es un embutido picante) y tomate; y los raviolis de ricotta, mascarpone, burrata, todo esto bañado en una mantequilla de limón.



De los segundos platos: las gambas asadas (muy en su punto) sobre un arroz orzo emulsionado en una crema de peperoncino y limón; la corvina asada sobre zucchini (también asados), con una sensacional salsa siciliana; y la tagliata de res con salsa beurre blanc a la que le agregan queso Gorgonzola y que acompañan con una milhoja de papa.



De los postres: la tartaleta de queso asado al horno.



Un conocido me puso quejas de los precios de Romeo. Lamento informar que así están todos los restaurantes del país que, por cuenta de la disparada de los precios de los alimentos, subieron casi un 40 por ciento desde hace un año. Entonces, sí, es costoso, como costoso se volvió vivir en Colombia. Pero vale mucho la pena.



En este Romeo del crac Osterling –y del chef ejecutivo Iván Castañeda– se come sabroso. Muy.



Romeo. Calle 85 n.º 12-90 (Bogotá).

Teléfono: 601-6447766



MAURICIO SILVA GUZMÁN

EDITOR DE BOCAS

@msilvaazul