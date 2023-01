Todos los restaurantes de pollo venden pollo, las pizzerías pizzas, los de comida mexicana platos mexicanos. Pero ¿por qué un comensal que no conoce un restaurante debe visitarlo, si no sabe qué es lo que lo diferencia y destaca de la amplia oferta del mercado? ¿Cuál es la narrativa en la que el cliente puede identificar el alma de la cocina, la filosofía de los platos?



Para eso existe la comunicación y el mercadeo gastronómicos que van más allá de una linda foto en Instagram. Nosotros, los comensales, queremos aprender, entender, inspirarnos, conocer y tener razones para decidir. No nos crean tan superficiales.

Una de las formas de seducir el paladar del cliente es a través de las redes sociales. Pero ya estamos saturados de ver montones de apetitosas fotos, que no son más que golosinas visuales que se olvidan fugazmente.



Lea: Saborear el barrio.



No todo entra por los ojos, hasta lo más bello produce hartazgo si carece de profundidad, como en cualquier relación. Ese es un error habitual que se comete en comunicación y mercadeo y que resulta siendo muy costoso en términos de posicionamiento. Los medios digitales son aliados de la gastronomía, pero hay que saber usarlos.



Uno de los campos laborales en los que me desempeño es el de la comunicación gastronómica, ya que tengo la suerte de combinar mis dos profesiones: mercadeo y cocina. Desde mi experiencia veo y leo a diario, con ojo de comensal y de comunicadora, las publicaciones de los restaurantes. Me molesta que uno de los argumentos más comunes, que muchos comunican, es el autobombo y el exceso de adulación sin justificación, diciendo, por ejemplo: "somos los mejores". Si todos son los mejores ¿a cuál tenemos que pararle bolas? No, la cosa no es por ahí queridos amigos del sector.

La comunicación se inicia definiendo el relato, la personalidad, narrativa y experiencias que ofrece el restaurante. Comenzando, además del menú, por el servicio, el ambiente, la capacitación de los meseros, quienes son los vendedores por naturaleza y no ese detestable código QR, la música, la decoración etc.



También: Los hombres en la cocina.



De ahí es donde se desprenden las expresiones públicas y lo que se debe comunicar del lugar. Lo digital por sí solo, con una bonita foto y un copy vacío de contenido de valor, no funcionan, si no se resuelve antes la identidad. Hay que inspirar, crear y comunicar confianza y conexión emocional con la marca buscando construir relaciones, igual que en el amor. Se debe dialogar para cocinar vínculos leales. La comunicación digital no es un monólogo. Es una conversación y el cliente/seguidor tiene una voz que hay que oírla.



No le como cuento a tanta belleza y estética publicitaria culinaria de las redes, a la que le falta sazón. Por favor, no nos vendan más platos perfectos, que a veces ni se parecen a la realidad. Queremos conocer las historias, los procesos, las personas, los relatos que nos conecten e inspiren. Que den curiosidad, pero ante todo confianza para enamorarnos y construir relaciones que perduren. La belleza per se cansa, es insípida. Buen provecho.



MARGARITA BERNAL

PARA EL TIEMPO

En Instagram @MargaritaBernal