Me mamé de los ‘expertos’ fundamentalistas que se la pasan predicando en las redes sociales lo que no y lo que sí debemos/podemos comer. Especialmente de aquellos que se han dedicado a satanizar la comida. Inquisidores del alimento que nos están llenando de temor.

Y ese es el peor mal de todos. Sus modas y tendencias pasajeras hacen más daño que bien. No es sano comer con miedo ¿Se acuerdan cuando nos decían que la margarina era mejor que la mantequilla? Ya basta, nos están enloqueciendo.



He pasado por muchas de sus recomendaciones y creyendo en ellos las compartí, pido perdón. Que el agua caliente con jugo de limón en ayunas, que los jugos verdes, que no comer carbohidratos después de las 4 de la tarde, que tampoco lácteos, que nada de carnes rojas ni frutas en la noche, que usar aceite de coco para todo y más.



(Tal vez quiera leer: Bruma & Taza: expertos en café que saben de cocina)



Y según sus nuevas teorías muchas ya no sirven o no son tan buenas. ¿Al fin qué? Quiero creer que tienen las mejores intenciones y que detrás de sus advertencias no hay motivación económica o comercial.



En términos de nutrición y alimentación no se puede generalizar. Cada cuerpo es único y el alimento es más que la comida. No hay beneficio comiendo brócoli, avena y nueces todos los días si la situación personal o laboral producen ansiedad, rabia, tristeza o estrés. Se dice que debemos oír al cuerpo y alimentarnos de acuerdo con nuestras necesidades. Sería más importante que nos explicaran cómo se hace esto en lugar de tanto ‘no’.

(Le puede interesar: Premiarán la mejor receta casera en Sabor Barranquilla)



Me parece peligroso ese juego de la prohibición, de la estigmatización del alimento en un país con tantas personas pasando hambre y con tan espeluznantes cifras de desnutrición.



La estrategia del miedo puede conducir a enfermedades y desórdenes alimenticios. Con la diversidad que tenemos no hay duda de que podemos comer sabroso y saludable, pero la realidad es que muchos ingredientes son costosos para alimentar a familias enteras. Y hay que hacer rendir el bolsillo. Sumado a que no siempre hay el tiempo, por ejemplo, para hacer caldos con huesos y verduras y toca acudir a los caldos en cubo.



Es cierto, la industrialización de la comida repleta de grasas saturadas y azúcares le hace daño a la humanidad y por eso la esperada ley de la comida chatarra, que sigue en veremos, es un importante avance igual que el anunciando impuesto a las bebidas azucaradas.



Pero ojo, no se trata solo de castigar la billetera cobrando más, se trata también de educar, de dar opciones y en especial de dejar de darnos tanto látigo. Se deben reglamentar este tipo de publicaciones que influyen especialmente en los jóvenes, su mayor audiencia.



Ya no les como cuento. Sí creo que la comida casera preparada con cariño, con grata compañía y con ingredientes frescos es mejor. No obstante, calmo antojos y de vez en cuando me doy licencias, como por ejemplo con el famoso helado con Chocoramo del que tanta lora están dando, lo disfruté sin remordimientos.



Comer y cocinar lo que me gusta alimenta alma y cuerpo y me hace feliz, sin excesos, es mi lema. Buen provecho.



MARGARITA BERNAL

PARA EL TIEMPO

@MARGARITABERNAL

Otros temas que pueden interesarle: