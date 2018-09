Ya no son los bichos raros / El Caldero

Imagino lo aburrido que debía ser para un vegetariano, hace un par de décadas, ir a comer fuera de casa en una ciudad como Bogotá.

Y tal vez exagero al hablar de dos décadas: la verdad es que hasta hace no mucho tiempo las opciones que podían encontrar en las cartas de los restaurantes aquellos que no comían proteína animal eran realmente limitadas.



Había que resignarse a pedir alguna ensalada o a rogar para que alguien hubiera decidido preparar las lentejas o la salsa de la pasta sin un poco de tocineta.



Y eso que hablé de un vegetariano. ¿Se imaginan la dificultad para un vegano?

Pero como es evidente que vegetarianos y veganos son cada día más en este mundo, y hay corrientes médicas que recomiendan disminuir –cuando no eliminar– el consumo de carne animal, y en especial de carnes rojas, hay cada vez más opciones para estos comensales que han dejado de ser los ‘bichos raros’ de la mesa del fondo.



Tanto así que han ido apareciendo restaurantes que son ciento por ciento vegetarianos o veganos, y cuya carta está lejos de ser limitada, sosa o aburrida.



Conocí en estos días un restaurante vegano que se llama De Raíz, y les puedo asegurar que todo lo que allí comí me fascinó (y advierto que soy carnívoro).

Es más, les diré que probé en este lugar una de las hamburguesas más sabrosas de los últimos tiempos… sin duda, una de las mejores que uno pueda pedir en Bogotá.



Está preparada con quinua y hongos, un queso de almendras tipo mozarella, cebollas caramelizadas y un toque picantico maravilloso que se lo da la mezcla de la salsa de chipotle y un kétchup de remolacha. ¡De campeonato!



Hay en De Raíz unos nachos con “carne de hongos” con los que bien vale la pena dar comienzo a una experiencia gastronómica que puede seguir con una crema deliciosa –la de arveja y brócoli, por ejemplo–, con un bowl que lleva, entre otros ingredientes, garbanzos crocantes y noodles de zanahoria, o tal vez con unos rollos de lasaña o unos tacos de tofu parrillado… una experiencia que al final de la jornada lo llevará a uno a concluir que no hay que ser vegano para visitar muchas veces este lugar en el que se come tan bien… ¡y tan sano!



No tengo entre mis planes volverme vegano, pero sí tengo el propósito de conocer más restaurantes como este.

¿Dónde y cuándo?

De raiz. Calle 65 n.° 5 - 70, Bogotá. Teléfono: (1) 7568504.



SANCHO

elcalderodesancho@yahoo.com.co