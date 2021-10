Los cócteles más fáciles para preparar y disfrutar este puente festivo

Son muchos quienes no tienen planes de viajar durante este fin de semana festivo.



Si usted es uno de ellos, y no sabe aún qué va a hacer en este puente, ¿por qué no le dedica una tarde a preparar y disfrutar un par de cócteles fáciles y deliciosos?

Aquí le contamos cómo preparar estas bebidas con facilidad.

Gin and Tonic

Uno de los cócteles más conocidos es el 'Gin and Tonic', o 'Gin Tonic', que tiene como ingredientes principales de 50 a 60 mililitros de ginebra y agua tónica, también se puede utilizar soda, en una cantidad de 200 mililitros.

El primer paso es llenar una copa, preferiblemente la que tiene forma 'de balón', de hielo. Se agrega la 'gin', luego el agua carbonatada y se revuelve suavemente para no perder el gas.

Si se prefiere, se puede añadir limón, o cualquier jugo cítrico, al gusto.

Whisk-cola

Esta receta es para los perezosos, ya que no tiene complique alguno. Los ingredientes son 50 mililitros de whisky, 150 mililitros de gaseosa negra (Coca-Cola) y suficiente hielo en cubos para llenar un vaso de tubo.



El vaso debe estar lleno de hielo. Se vierte el whisky, se llena con la gaseosa y se remueve con suavidad.

Algunas personas adicionan toques como canela o impregnan canela en el vaso. Y vale recordar que el whisky se puede remplazar por ron.

Martini seco

La bebida favorita de 'James Bond' requiere un poco más de trabajo que los demás mencionados, pero no es mucho.



Se puede preparar directamente en la copa o en una coctelera. Si es en la copa, debe estar fría para que no se derritan los hielos mientras se realiza la preparación.



En principio, se agregan tres o cuatro cubos de hielo a la coctelera. Seguido, se incorporan tres cuartas partes de ginebra seca, una cuarta parte de vermouth seco (también conocido como 'dry vermouth') y varias gotas de jugo de limón.

La preparación se vierte en la copa, se mezcla y se remata con tres aceitunas pinchadas en un palillo. Estas no deben tener relleno de anchoa.



Es importante saber que se debe mezclar, no agitar.

Coche bomba irlandés

Este cóctel es para los arriesgados, pero facilitas. Lo único que se debe hacer es dejar un vaso a medio llenar de cerveza negra y añadirle medio 'shot', o copita, de whisky irlandés y medio, de crema de whisky.

Algunos deciden dejar las copas dentro del vaso de cerveza negra para que se mezclen lentamente las tres bebidas.

Colombia

Esta bebida es especial porque no solo es deliciosa, también es bastante estética y sirve para una buena foto para las redes sociales.



Los ingredientes son hielo 'frappeado', aguardiente, granadina, curazao blue y jugo de naranja.



Primero, se vierte hielo en la base del vaso y se le adiciona el jarabe rojo. Luego, se hace lo mismo en medio del recipiente, pero se incorpora el licor de color azul.



Finalmente, se mezcla el jugo de naranja con aguardiente al gusto. Esta preparación se añade luego de llenar lo que resta del vaso con hielo.

También se le pueden agregar cerezas y carambolos.



Margarita

Los ingredientes para este licor de origen mexicano son 75 mililitros de tequila, 25 mililitros de triple seco (licor destilado de las cáscaras de naranja), 25 mililitros de zumo de limón y hielo.



Se decora con sal una copa, pasando un cuarto de limón por el borde y escarchándolo con la sal, como en la michelada.



Vertimos el zumo de limón recién exprimido, el tequila, el triple seco y cuatro cubos de hielo en la coctelera. Tapamos y la agitamos durante 15 segundos, sirviendo el cóctel por un filtro, o un colador.

También se puede preparar licuando todo como un 'frappe'.

