Cocina de plaza, el sabor de casa / El condimentario

Las plazas de mercado son mucho más que un lugar para comprar frutas, verduras y carnes. Son un lugar de encuentro donde se vive intensamente la riqueza y biodiversidad del país. También son un importante destino gastronómico donde se saborea y disfruta de increíble comida popular y regional.

Muchas de las plazas bogotanas tienen sabrosos restaurantes que también se han visto afectados por la pandemia. Hoy están sobrellevando la situación llenando de rica cocina las casas de los capitalinos con sus domicilios. Ellos, como muchos, están aprendiendo y encontrando con entusiasmo una nueva forma de mantener vivo su negocio. Sancocho trifásico, frijoladas, guiso de cola, huesos de marrano, piquete, ajiaco, cocido boyacense, sierra frita, arroces y variedad de sopas hacen parte del menú para compartir en familia. Un viaje al paladar. Platos generosos, cargados de sazón y a precio justo.



Muchos desconocen la inmensa y variada oferta culinaria de las plaza de mercado. Hoy mi invitación es que se animen a probar y pedir los sabores que hacen parte de nuestro territorio e identidad de país. No se van a arrepentir.

Pedirles domicilios es una bonita manera de apoyar a un sector aporreado por la pandemia

Durante la cuarentena estamos apreciando y valorando el producto local. Hemos redescubierto no solo la cocina casera, sino que nos reencontramos con platos colombianos que han estado presentes en distintas etapas de nuestra vida. Yo ando con el amor de país alborotado gracias a los campesinos, los productores, los restaurantes, los cocineros y todos los emprendedores que de una u otra manera guerrean día a día para lucirse con sus mejores manjares.



Mi amor se potencia cada vez que llamo a uno de los restaurantes de la plaza de La Perseverancia a pedir el almuerzo. Ni se imaginan la emoción que da recibir las viandas. Recomiendo el capítulo sobre Colombia en la serie 'Latinoamerica Street Food', que se estrenó esta semana por Netflix, para que se impregnen de esta magia y se antojen de las cocinas de esta tradicional plaza de mercado bogotana.



La otra cosa divina es el cariño que transmiten en el contacto telefónico. Difícil no antojarse cuando se saborean narrando el menú, preparado por espectaculares y divertidas mujeres cocineras. Por los protocolos de seguridad no hay que preocuparse, pues el Instituto para la Economía Social los capacitó y los implementó.



Comparto algunos datos de la plaza de la Perse:

Tolú: 314 314-5641 (ganador del mejor ajiaco de la ciudad).

El Primo: 317 534-0243. Tamales Pili: 316 819-9311.

Donde Mary: 310 209-7566.

Piquete Esperanza: 320 894-0833.



Pedir domicilios a estos restaurantes es una bonita manera de apoyar a un sector aporreado por la pandemia y también de consentirse y alimentarse con una riquísima comida preparada con los mejores y más frescos ingredientes. Y cuando esto pase anímese a visitar la plaza y enamórese de la sonrisa, la conversa y las historias que le contarán las mujeres mientras sirven su pedido. Buen provecho.



Margarita Bernal

Para EL TIEMPO

www.elcondimentariodemargarita.com



