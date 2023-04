Si su paso por Cartagena tiene entre sus objetivos pasar por las mejores mesas, las que están de moda y además ofrecen experiencias gastronómicas inolvidables, esta selección puede servirle. Incluimos cuatro grandes cocinas de corte contemporáneo y un bar que está entre los mejores del mundo, dentro de la ciudad amurallada.

1. Celele

La colorida propuesta de Celele, ubicado en el barrio Getsemaní, es un destino gastronómico imperdible de Cartagena. Allí el chef Jaime David Rodríguez trabaja con ingredientes que ha encontrado en sus recorridos por el norte de Colombia en busca de exaltar el potencial de esa despensa y los convierte en platos llenos de creatividad, color y técnica.



El lugar ocupa actualmente el puesto número 19 en la lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina. Y su popularidad hace que a diario atienda en cuatro turnos: 12 del mediodía, 3:30 p.m., 6.30 p.m. y 9:30 p.m. El chef está creando platos todo el tiempo.



Dejó atrás el menú de degustación para concentrarse en una carta de productos de temporada, que evoluciona a partir de los ingredientes que están en su mejor momento. Por ejemplo, para Semana Santa creó cuatro platos con orejero. “Es la semilla de un árbol que da fruto y se cosecha durante Semana Santa, dentro del Caribe Colombiano -explica Rodríguez-. Por eso hay una preparación muy tradicional de estos días, el dulce de orejero. Pero con él he generado otras recetas a partir de la cáscara, la nuez y el líquido de cocción y con ello hice los especiales de Semana Santa”. Todo allí suele ser sorprendente, pero cabe resaltar el postre. Por favor, nunca salgan de allí sin pedir el postre de temporada, siempre es distinto, pero nunca tiene pierde.



Calle del Espíritu Santo, Cra. 10c #29-200, Getsemaní

Alma (Hotel Casa San Agustín)

Ceviche Eljach, uno de los platos de siempre en el restaurante Alma de Cartagena. Foto: Cortesía Restaurante Alma

Esta cocina liderada por el chef Heberto Eljach ya es un clásico, consolidado y premiado. El restaurante está ubicado dentro del hermoso hotel Casa San Agustín, ha sabido llevar los ingredientes de las cocinas costeñas a presentaciones contemporáneas y llenas de sabor y color a una carta de relativamente pocas preparaciones, pero de gran calidad.



Entre los platos clásicos que suelen buscar quienes repiten están el ‘ceviche Eljach’, con suero atoyabuey, pescado, pulpo, camarón, cebolla, mezcla de ajíes locales y chicharrones con arepa asada.



Están también su cazuela de mariscos a la Cartagenera, con langostinos, almejas, pescado, calamar, camarón y mejillones con leche de coco o su filete de atún sellado con ajonjolí. Entre los postres sería difícil elegir entre el snooki de coco, un tres leches con galleta, merengue, helado, espuma y tierra de coco, más coco fresco. Y el palenquera, en homenaje a los dulces locales y las frutas, convertido en una fiesta colorida.



Calle de la Universidad No. 36 - 44

Humo

Este bonsai es un hermoso y rico postre del restaurante Humo, del Sofitel Barú Calablanca (Cartagena). Foto: Cortesía Sofitel Barú Calablanca

Dentro del premiado complejo del Sofitel Barú Calablanca, a poco más de media hora de Cartagena en lancha (aunque se puede llegar por tierra en un recorrido más extenso), está este restaurante de fusión oriental y algunos toques latinos. Humo solo atiende por las noches y, por lo general, es mejor hacer reserva, porque suele estar copado.



En su mayoría los clientes son del hotel, pero está abierto a la visita de personas que no están hospedadas (para ellas es recomendable asegurar el transporte de regreso a su alojamiento que, por la noche, solamente puede ser por tierra). Pasando los temas logísticos, la cocina de Humo tiene la particularidad de tener un nivel excelente en materia de barra de sushi -sus nigiris son deliciosos- y su fortaleza está en platos a la robata, parrilla japonesa.

Carmen

La investigación en producto local y técnicas de alta cocina han hecho de Carmen otro de los sitios de mostrar tanto en Medellín como en Cartagena. Para antojarse, basta ver el menú. Un vistazo por su carta de cocteles muestra ese uso de lo local: fermentado de corozo o de piña, agua de cáscara de plátano, puré de mango y maracuyá hacen parte de los sabores que le dan carácter a sus bebidas. Obviamente hay viche -un trago artesanal de moda en Colombia- y rones locales.



Al pasar al menú principal hay preparaciones como el coctel cartagenero, una entrada de pulpo, camarón y pesca artesanal combinado con corozo costeño y saltinas de arroz. Hay langosta de las Islas del Rosario con coco viche y espuma de encocado y un plato de orellanas y shitakes a la parrilla, para quienes prefieren no comer carnes.



Entre los fuertes, llaman la atención su plato de pez palma con risotto de arroz con coco, su versión de la posta y un plato bautizado ‘No me llames cazuela’, que es un arroz con cangrejo, pulpo, mejillones, camarones, pesca del día y bisqué de plátano maduro.



Cll 38 # 8-19 Calle Del Santísimo

Alquímico

En el listado de los 50 Mejores Bares del Mundo, Alquímico cierra el top 10. Es decir, está en la cima en materia de bares, y por eso es otro de los lugares que hay que visitar al menos una vez cuando se viaja a Cartagena.



(Puede leer más: Ahora Cartagena tiene al décimo bar del mundo).



“Alquímico no es solo una barra -dice sobre este lugar la reseña hecha por los' 50 Best'-. Primero, porque cada una de sus tres pisos tiene identidad propia”. Además resalta: “La planta baja es el corazón de la operación, un lugar lleno de energía con música a todo volumen, mucho baile y una gran lista de cócteles progresivos, que muestra la diversidad biológica y el sabor potencial del país. Un piso más arriba, los clásicos internacionales reciben un toque colombiano. Y si lo que necesita es aire fresco, también hay una gran azotea, con otra lista de bebidas única”.



También tiene carta de comidas.



Calle del Colegio #34-24, Cartagena.

