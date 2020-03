Los chefs que quieren ayudarlo a cocinar en casa

Dice la chef y columnista de EL TIEMPO Margarita Bernal que todo empezó con el aislamiento social voluntario. “Me puse a pensar: desde mi campo de cocinera, ¿qué puedo hacer al ver los restaurantes desocupados y la gente en casa? Veía que la gente estaba haciendo mercados enormes, comprando cantidades infinitas de comida. Me dio angustia pensar en el desperdicio mundial de alimentos. Dije: ‘Esto va a aumentar el desperdicio. Compran mucha comida perecedera. Algunos no saben cómo utilizar los ingredientes, se les van a dañar’”.

Ante esto, Bernal publicó en sus redes el siguiente mensaje: “Hola, soy cocinera. Si tienes ingredientes en tu despensa o nevera que no sabes cómo utilizar para cocinar, cuéntame y te guío para crear ricos platos para que los cocines en casa, no desperdicies alimentos y no tengas que salir a la calle”.



La respuesta fue inesperada. No solo de gente preguntándole qué hacer, sino de otros colegas que se sumaron a la iniciativa y que se han convertido en guías inesperados de mucha gente que se vio haciendo mercado ante la emergencia generada en el país y el mundo por la pandemia del covid-19.



EL TIEMPO habló con algunos de los cocineros, quienes compartieron cómo ha sido la experiencia y los consejos que más ha pedido la gente a lo largo de esta semana.

Margarita Bernal: 'Nada mejor que cocinar para los que quieres'

“Se avecina una crisis de alimentación, hay que enseñar a alimentarse con lo básico –dice Margarita Bernal–. Hablamos de comida que nutra, que se pueda compartir en familia. Nada mejor que cocinar para los que quieres”. Bernal recibió inquietudes como: “Tengo zucchini con brócoli, repollo y pollo con arroz”. Otra persona comentaba: “Compré harina de garbanzo y no sé usarla”.



“Me he tomado el trabajo de contestarle a cada uno –relata–, con ideas básicas. Otros cocineros empezaron a sumarse, porque hay personas que no saben qué hacer con lo que compraron y podemos guiarlos”.



Alguien me dijo que compró muchas verduras y temía que se dañaran. Bernal le dio claves sobre cómo congelar las verduras, así como les respondió incluso a quienes con humor le escribían que solo tenían un limón seco. “Otro me dijo que tenía ajo, cerveza y mermelada –dice–. Como cocinera, me está retando a innovar y ver qué podemos hacer con lo poco o mucho que tenemos. Mi enfoque ha sido comida que sana, comida que alimenta y que llega al corazón”.



Bernal ha usado las etiquetas #cocinaencuarentena #cocinaencasa o la de #quedateencasa para esta iniciativa.

Juan Fernando Tejada: 'La mayoría quieren aprender a cocinar'

Ante la invitación de Bernal, el chef Juan Fernando Tejada, al frente de The Smoking Pit (carnes ahumadas al vacío en Medellín), puso en sus redes una leyenda similar y empezó a recibir consultas. “La mayoría quieren aprender a cocinar o les gustaría hacer algo con sus ingredientes”.

Tejada sondea a la gente: “Pregunto qué tiene en su casa, qué le gusta, qué equipos tiene y para cuántos va a cocinar. Así, voy dando tips”. Alguien dijo que tenía tomates y agua, y Tejada sugirió una sopa de tomate. “Otro tenía vegetales y tofu y no sabía cómo manejar el tofu –cuenta–. Le di alternativas: marinarlo, apanarlo en panko, saltearlo. Me preguntaron qué tomar para subir defensas y por eso hice un post con una bebida que ayude en momentos en que la vitamina C está escasa. La idea es retomar esas inquietudes comunes y hacer contenidos para todos”. También le preguntaron qué se podía preparar en grandes cantidades para congelar. Recomendó el arroz, para porcionarlo y después mezclarlo.

David Orozco: 'Se trata de brindarle un servicio a la gente'

Conocido por ser el chef de Chorilongo y Oculto, en Bogotá, David Orozco también está al frente de Curaduría Gastronómica, una línea de productos que trae de otros lugares, como chorizos, costillas y otras preparaciones. “La idea para estos días –explica– es ofrecer más cosas a través de Curaduría: pollos asados, sobrebarriga, conejo, bondiola, cosas que según cómo responda el público iremos manejando o buscando la manera de que la gente las pueda recoger a raíz de que no hay restaurantes. Por otro lado, invito a la gente a cocinar”.

Orozco señala que mucha gente no hace mercado o compra cosas para de vez en cuando y no tiene noción de cómo organizar sus productos para largo plazo. “Así me surgió la idea de recomendarle a la gente qué compras hacer y cómo manejar los productos para que no se dañen y hagan un mercado responsable”.

Orozco dice que parte de su responsabilidad como cocinero pasa por aprovechar el tiempo y la cocina que tiene para mostrarle a la gente cómo hacer y ofrecerle un servicio a la comunidad. Por lo mismo, ha subido videos de guía en sus redes sociales. “Más allá del negocio, que no va a significar tanto –agrega–, se trata de brindar un servicio porque la gente está necesitando alimentarse bien y seguro. Estas cosas son una manera de seguir adelante, disfrutar de cocinar y no quedarse quieto, seguir haciendo cosas que nos irán mostrando el camino para salir de esta crisis en la que se encuentran los sectores como el nuestro”.

Jainer Grisales: sugerencias para que el mercado alcance

La reflexión del chef Jainer Grisales sobre el desabastecimiento de los mercados llegó a consecuencia de una experiencia cotidiana: Grisales, docente en cocina radicado en Medellín, tenía en su propia despensa mucha carne.



Al ver tanta, se sirvió un pedazo más grande. Eso lo hizo pensar en el contraste de gente comprando y comiendo de más. “Comemos mucho por los ojos –dice Grisales–. Entonces, puede ser que el mercado no alcance. Así que hice una minuta: hay que hacer porciones de las carnes, tenerlas así en la nevera permite saber qué comer día a día y en qué cantidad. Sería mi sugerencia para estos días en los que hay tiempo de organizar la nevera, para ver qué tenemos y qué se puede ir dañando fácil”.



Grisales fue otro de los cocineros que al ver la iniciativa de Bernal decidieron sumarse. Ha trabajado mucho el tema de la cocina de aprovechamiento, incluso ha dado talleres en pasados congresos de Popayán para madres de familia y plazas de mercado. La cocina de aprovechamiento es una temática en la que ha trabajado mucho.



Como Tejada, Grisales propone también preparar arroz para varios días, porcionarlo y reunirlo cada día con ingredientes como zanahoria rallada y salteada, perejil o maíz. “Nos desacostumbramos a comer en familia y nos enseñamos a comer en la calle. Ahorita, hay que retomar la cocina del día a día sin que nos vaya a cansar”.

Por otro lado, a sus alumnos los evaluará a partir de una tarea: la de aprovechar el tiempo de compartir con los abuelos en casa para montar una receta de cocina familiar.

