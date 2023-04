El cocinero peruano y propietario del restaurante Central, Virgilio Martínez, elegido como el mejor chef de Latinoamérica en la última edición de The Best Chef 2022, publicó un libro que homenajea la gastronomía de la región. En sus páginas documenta la comida y la cultura de la llamada “despensa del mundo”, con 600 recetas de 22 países.



Latinoamérica ofrece una variedad de ingredientes que da lugar a platos globalmente populares como las arepas, las empanadas, los tacos, las tortillas, los tamales, entre otros. Después de años de investigación, Martínez enseña a elaborar las preparaciones más representativas de la región.

“Antes de comenzar a leer el libro, les aviso que hay que adoptar un espíritu latinoamericano, es decir, tener una mente muy creativa, libre e intuitiva. No se estrese, si la receta no sale como dice, porque en América también cocinamos así”.



América Latina: Gastronomía. Phaidon Press Limited: 432 páginas, 2021 Foto: Phaidon Press Limited

¿Por qué decidió escribir un libro con recetas de la región?



Cuando hice el libro de Central, queríamos hacer una publicación de nuestro centro de investigación, Mater, que tiene muchas cosas que decir. Pero justo empezaron a aparecer esa suerte de libros que las editoriales llaman ‘las Biblias de regiones’, como la cocina de Asia, de Estados Unidos o la de México, y me di cuenta de que no había ninguna de Sudamérica. Entonces pensé que en la actualidad tenemos mucha afinidad entre los cocineros de la región y que hoy articulamos mucho más nuestra forma de trabajar. Por eso era posible llevar adelante esta tarea. A partir del libro empezamos a entender que estamos muy unidos, porque las historias de las recetas se relacionan con la agricultura, y eso era muy importante contarlo. Mi centro de investigación Mater era el lugar ideal para contar eso y hacer la investigación.



¿Cómo fue la organización del trabajo?



En mi equipo de Central hay gente de 14 nacionalidades de la región, y me di cuenta de que, además de poder hacer el libro, este iba a servir de motivación para todos los extranjeros que se morían por poner sus recetas. Fue una tarea difícil porque hay millones de recetas. En principio habíamos preparado 1.200 y terminamos poniendo 600.



¿Siente que es un libro de cocina, de lectura o de investigación?

El libro comenzó a pensarse con un formato de cocina casera. Luego nos dimos cuenta de la belleza y lo emocionante que es la cocina latinoamericana y los nexos que encontramos entre países. Terminó siendo un libro hermoso, con mucha de historia y un poco de investigación al catalogar, contar y hablar de productos. Además tiene una importante función de mostrar la región en todo el mundo.



¿Cuál ha sido la repercusión del libro?



Este libro lo he hecho con latinoamericanos. Cuando lo comencé, mandé un mail a muchos cocineros y periodistas amigos y tuve una masiva respuesta positiva. La gente mandaba sus recetas. Así llegamos a tener como 20 recetas distintas de un mismo plato. El libro no lo hicimos por países, para evitar nacionalismos, sino que lo escribimos por ingredientes y preparaciones, esas que nos unen como continente. El objetivo fue entender la cocina en términos de agricultura y, desde ahí, como un continente que produce ideas y recetarios. Igualmente, este libro que llevó tanto trabajo, quedó muy pequeño, podríamos hacer una continuación, porque esto ha generado más debate y reflexión acerca de qué es lo importante de nuestra cocina y cómo podemos mejorar nuestra alimentación.



En los recetarios tradicionales de la región, en general, las recetas requieren mucha elaboración y llevan un tiempo que ya no se tiene. Pero este libro incluye recetas bien explicadas y sencillas para hacer en casa…



El primer supuesto que teníamos era que debían ser recetas que se hicieran en 30 minutos, y el otro, que no fuera difíciles. Hoy no es difícil encontrar productos latinoamericanos en el mundo, y si no hay ciertas cosas muy específicas, en el libro te cuento productos que los reemplacen. Les aviso especialmente a los lectores que hay que adoptar un espíritu latinoamericano, es decir, tener una mente muy creativa, libre e intuitiva. No se estresen si no les sale como dice la receta. A veces la gente recurre a otras maneras para lograr los resultados. Esa es la gran diferencia que tiene la cocina latina con otras cocinas que son muy estrictas, y con un nivel de estructura que resulta imposible salirse de la complejidad de la preparación. Por otro lado, la cocina latinoamericana aún hoy no está masivamente industrializada. La italiana es una cocina muy institucionalizada, es conocida mundialmente y por eso se encuentra la salsa de tomate ya lista en cualquier lado. En la latinoamericana hay cosas que tienen que prepararse desde cero, y hay productos que probablemente tengas que ir a buscar a un lugar específico. En el libro esas cosas las tuvimos en cuenta a la hora de proponer recetas que no sean muy complicadas.

Torta ahogada de México. Foto: Jimena Agois. Cortesía Phaidon

¿En qué sentido los latinoamericanos podemos improvisar e innovar en la cocina?



El improvisar lo pienso en el buen sentido, cuando se puede mejorar. Por ejemplo, en alguna cocción que no te sale bien, uno tiene ciertas licencias para cambiar la receta. Como en un guiso de carne en donde el producto será muy diferente si es de la Patagonia o del norte del continente. Si te quedó la carne dura, te invitamos a que sirvas el cordero laminado y cortado. En otras culturas probablemente te servirían el cordero duro.

¿Qué idiosincrasia hay detrás de esa capacidad de improvisar?

Somos una cultura en donde el objetivo puede ir cambiando y las cosas no tienen por qué ser estáticas. Tenemos mucha apertura.



¿Encontró algún elemento representativo o un hilo que una a todas estas recetas?

Sí, nuestra historia en relación con la agricultura es la base. Hay productos que se encuentran desde el sur del continente hasta la frontera en río Bravo, en México. Vas a encontrar producción de maíz, tomate, papas. Hay una unión en las recetas: un tamal se encuentra en muchos lados, pero se elabora con el ingrediente que se tiene a la mano. En Bolivia se hace con quinoa; en Perú, con algún tubérculo; en Argentina, una humita, y en Chile, con choclo. Así mismo con la empanada y su relleno. Si es una región que produce muchos mariscos, la empanada será de eso, y si estamos en la montaña, seguro ofrecerán la empanada con vegetales y queso.



¿Cómo está la cocina latinoamericana con relación a la de otros países?

En Perú nos dieron la visibilidad rápido porque el mundo quiso algo nuevo. Eso pasó cuando la hegemonía francesa empezó a desvanecerse, luego vino la vanguardia española y, más adelante, la nueva cocina nórdica. Cuando la alta gastronomía soltó sus reglas, empezó a aparecer la cocina latinoamericana con ingredientes desconocidos, pero que rápidamente se comenzaron a utilizar. Fue el momento de presentar ciertas bases de lo que es nuestra cocina. Estamos viviendo una globalización total de las cocinas, en la que cada gastronomía o cocina regional tiene que aprender a articularse para poder expresarse.



El interés por la región también se nota con el turismo…



Esto es un fenómeno nuevo. La gente está viajando más y aparecen más publicaciones como este libro. Creo que sirve mucho porque fomentan el turismo latinoamericano. Lo veo en mi restaurante, donde el público es un 90 por ciento de extranjeros que llegan con un paquete armado para conocer esta experiencia gastronómica de cuatro horas.



SABRINA CUCULIANSKY

LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA

