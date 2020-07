¿Se volvió ‘rappitendero’ el chef Juan Manuel Barrientos?

Juan Manuel Barrientos es conocido por ser uno de los chefs más innovadores de Colombia. Desde que empezó su carrera sorprendió al mundo de la gastronomía por su capacidad de emprender proyectos nuevos y disruptivos.



Su restaurante El Cielo es reconocido a nivel nacional e internacional. Tiene sedes en Bogotá, Medellín, Miami y Washington. Ha sido galardonado con prestigiosos premios y es un ejemplo de emprendimiento en Colombia. Sin embargo, no ha estado exento del duro golpe económico que ha representado la pandemia.



En distintos medios de comunicación, Barrientos ha manifestado la necesidad que tiene su gremio de volver a trabajar. Es sabido que los establecimientos de turismo y los restaurantes fueron algunos de los negocios más afectados por la crisis del nuevo coronavirus, que ya deja más de 120.000 contagios y más de 4.000 muertes en Colombia.



Según le dijo el chef a la agencia 'EFE', a comienzos de julio, El Cielo solo ha tenido ganancias de entre el 8 y el 15 por ciento. "Cuando tienes empleados, 12 establecimientos y (estás) construyendo 5 más es un flujo de caja que, si bien ayuda, no es un flujo 100 % de utilidad", sostuvo.



Pese a todo, Barrientos continúa teniendo el apoyo de algunas personas, tanto por sus labores sociales (El Cielo es al mismo tiempo una fundación que apoya procesos de construcción de paz y brinda ayuda para soldados heridos en combate), como por sus publicaciones en línea.

Es casi una celebridad por la cantidad de personas que lo siguen en redes sociales. Solo en Instagram cuenta con más de 455.000 seguidores y sus publicaciones tienen miles de 'likes'.



Recientemente, compartió una curiosa foto en esa cuenta. Allí se viste con el uniforme de domiciliario de la empresa 'Rappi', también conocido como 'rappitendero'. La imagen ya supero los 4.000 'likes'.

Si nos lee desde la aplicación, puede ver la publicación del chef aquí.



Junto a la publicación, Barrientos escribió "Si Buenas... Alguien necesita un @rappicolombia FAVOR?" (sic).



Los usuarios de inmediato reaccionaron a su particular propuesta. "Tu nobleza y sencillez... fórmula infalible para lograr todo lo que tú has logrado", "Me inspiras, gracias por ponerte la 10 y demostrar que cuando se construye con pasión todo es posible, de esta El Cielo se levanta", fueron algunos de los comentarios que recibió el chef.



Una de las alternativas que les han propuesto a los dueños de restaurantes son los domicilios. Sin embargo, muchos de ellos han señalado que las ganancias que deja este modelo de negocio no son comparables con lo que obtenían antes de la pandemia. Y en estabecimientos que se ubican, por ejemplo, en las carreteras, hacer domicilios no es una opción viable.

