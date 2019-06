Las ciudades con la cerveza más barata y más cara del mundo en 2019

iStock

El blog 'How Much', dedicado a guías y herramientas de costos, utilizó el Índice de Precios de la Cerveza de la página de viajes 'Omio' para comparar los precios de un vaso de cerveza (11.2 oz) en diferentes ciudades. El precio promedio de la cerveza usado para este estudio es el de un bar, no de un supermercado. A continuación le contamos dónde se consigue la cerveza más cara y la más barata.