Si busca ofertas para celebrar un Día del Amor y la Amistad muy especial, aquí presentamos algunas de las ofertas de cenas y otras ofertas para disfrutar en pareja.

Huerta

Restaurante Huerta Bar, en la zona rosa bogotana. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Este restaurante bar, especializado en coctelería artesanal, tiene un menú especial para dos personas a lo largo de todo el fin de semana, a partir del medio día. Este menú para parejas consta de una entrada de zanahorias nativas orgánicas baby con queso crema de cabra y miel; el plato fuerte es el lomo de pirarucú al ajo negro con palmitos del putumayo y de postre, una milhoja de frutos rojos. Este menú va con dos cocteles creados para la ocasión que llevan los nombres de Romeo y Julieta. Romeo lleva whisky single malt 12 años, sirup de piña, zumo de limón y cristal de jengibre. Mientras que Julieta es una mezcla de Ginebra Tanqueray London, elixir de agraz, de mandarina y pétalos de rosa.



Huerta Bar. Cra. 12a #83-64. @huertabarbor

Link de reservas: https://fiweex.com/links/HuertaBar

Hab Café

El ambiente del Hab Café, en Chapinero Alto, Bogotá. Foto: Cortesía Hab Café

El Hab Café, ubicado en el hotel del mismo nombre, en la zona de Chapinero Alto, tiene un plan especial para estas fechas. El restaurante se caracteriza por preparar platillos que vienen de la granja a la mesa (cultivan muchos de sus productos). Y preparó para este fin de semana una programación musical para ambientar una cenas románticas. El lugar tiene una ambientación nocturna ideal para esta celebración.



Este 16 de septiembre, de 7 a 9 p.m., la música estará a cargo de los Beats y Saxofón de Ela Vann. Y el sábado 17 habrá un show de canciones de amor a voz y piano , entre 8 y 10 p.m.



En materia de comida, prepararon una cena especial de cuatro tiempos (sin maridaje), por $ 180.000 pesos por pareja. Con maridaje el valor es de $ 320.000.



Por otro lado, tienen un coctel de temporada, bautizado 'Fall in love', compuesto de ginebra, infusión de flor de jamaica, miel de carmamomo y jugo de limón. Disponible hasta el 30 de septiembre, por $35.000



Hab Café. Cra. 5 # 58 - 07.

​Web: https://habhotel.co/hab-cafe/

Oak, ahumados y brebajes

Este restaurante especializado en ahumados tiene un detalle para quienes lo elijan para su almuerzo o cena en pareja: Diseñó un coctel de amor y amistad con Hendrick's y quien lo pida recibirá un postre de regalo.



Oak. Cl. 69a #10-15.

Grupo Seratta

Facebook Twitter Linkedin

Cocteles y postres de temporada del Grupo Seratta. Foto: Cortesía Grupo Seratta

En esta temporada, los restaurantes del grupo Seratta diseñaron diferentes preparaciones, sobre todo de cocteles y postres, que seguro les encantará compartir en pareja.



En Seratta, la oferta principal del complejo de restaurantes, estrenaron Aroma & Romance, un coctel de notas ahumadas y aromáticas a base de Ginebra, Vermouth Dry y Grand Manier. En materia de postres, diseñaron Amor a nuestro estilo: mousse de chocolate blanco, frutos rojos y pimienta rosada, con elixir de agua de rosas.



Giornatta, que es la oferta de pastelería y repostería es famosa ya por sus vistosos croissants de colores. Esta vez, tiene una oferta para pedir a domicilio (en caso de que la celebración sea en casa) y tiene un divertido ¡Bunny Mallow!, con conejo de chcolate que se derrite al combinarse con leche caliente y deja libres deliciosos masmelos. Por otro lado, diseñó su 'Lovely Croissant', de intenso color rojo, hecho con frutos rojos (fresas, moras y arándanos) glsaeado y decorado con chocolate blanco y sprinkles.



En su oferta oriental, Viva la vida, el coctel de temporada es Daisuki. Una mezcla de ginebra, durazno, lychee y cardamomo. Por otro lado, Descortez, su oferta de tapas, tiene un coctel de Tanqueray, eucalipto y chocolate bautizado como 'Los piratas también se enamoran'.



En la página web del grupo de restaurantes hay también ofertas de cenas para dos a domicilio y otros regalos gastronómicos. www.restauranteserata.com



Seratta

​Cra. 45 #114-44

Plaza Mx Taquería

Este lugar dedicado a la cultura gastronómica mexicana, con sus quesadillas, flautas, pozoles, botanas tacos y taquizas, tiene preparado para este fin de semana un brunch de amor y amistad con tequila. Este será el 17 de septiembre, de 2 a 6 p.m., tiene un costo de 80.000 pesos y una bebida de bienvenida, de resto, será all you can eat.



Carrera 19A # 117-13. Bogotá. www.plazamx.com/taqueria

