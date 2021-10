La cultura de la pasta: conozca los secretos de Italia para hacerla mejor

Antes de comenzar a traer al país pasta hecha en Italia, el colombiano Juan Felipe Salcedo confiesa que solo sabía de pasta lo que una familia bogotana promedio de hace unas décadas: “Comer espagueti con pollo y salsa de tomate en los cumpleaños. Algo que para los italianos sería un sacrilegio –dice–, pero así crecimos”.

Su llegada al mundo de la pasta se dio cuando aceptó trabajar con Barilla en su entrada al mercado colombiano, hace 14 años. Entonces descubrió esa cultura que es orgullo de Italia. Y comparte lo aprendido en la antesala al Día Mundial de la Pasta, el 25 de octubre.



Salcedo recuerda que cuando empezó a promover la pasta italiana en el mercado colombiano todo estaba por ser contado. “Me decían: claro, compramos pasta italiana, el espagueti. Pero no se referían a la marca sino al tipo, aunque se hiciera en Colombia”.

Pero la gente ha descubierto formas, sabores y salsas. El público está listo para acceder a pastas más premium.



En otros países como Estados Unidos, Argentina y Brasil hay unas normas que obligan a distinguir si la pasta está hecha de trigo duro o blando. Esto resulta importante si se busca entender por qué dicen que la pasta es buena para los deportistas.



“Puede ser que sí –anota–, pero depende del tipo de pasta.

Diferentes formas de pasta de Garófalo. Foto: Cortesía: Garofalo

La mayoría de pastas son de trigo blando, una harina que en el cuerpo se vuelve como azúcar. Mientras que la sémola de trigo duro lleva más proteína. Hay pastas que llevan más sémola de trigo duro, como Garofalo, la centenaria pasta italiana premium con la que trabaja ahora.



Al fabricarla, la pasta va a unos moldes que le dan forma. En pastas comunes, el molde es de teflón, que no se calienta y puede usarse mucho tiempo. En cambio, las de alta gama usan molde de bronce, más costoso porque solo es útil durante 500 horas, pero hace la diferencia: la pasta se vuelve coarrugada y eso permite que se combine mejor con la salsa.

El éxito de la unión entre salsa y pasta

Esa unión perfecta entre pasta y salsa es el objetivo místico para cocineros expertos y la razón por la que chefs debaten, por ejemplo, sobre si hay que cocinar la pasta con aceite.



La mayoría, como el chef Sergio Martin, que ha trabajado con Monticello, tienen sus mandamientos: no echarle nunca aceite al agua, no lavar la pasta después de la cocción, y su mantra favorito: “La pasta va a la salsa y no al revés”.



Salcedo entiende sus razones, esto evita que en el fondo de la olla quede un mazacote de pasta sin salsa. “Son detalles que hacen diferente a un plato”, dice. Incluso da fe de formas de trabajar la pasta en restaurantes que tal vez le resten potencial a la calidad del plato.

“Muchos restaurantes trabajan doble cocción –cuenta–. Cocinan la pasta durante corto tiempo, detienen la cocción con agua o hielo, y cuando el comensal la pide, la devuelven al fogón. Hay discusiones sobre si esto es bueno o es malo. Pero la pasta es como una esponja, al echarle agua le quitas el almidón que hace que la salsa se compacte mejor con ella”.



Su consejo, si se necesita tener la pasta casi lista para servirla rápido, es sacarla dos minutos antes de que esté al dente, ponerla en una bandeja y dejarla secar (hace énfasis en no saltarse este paso), empacarla y dejarla hasta por 48 horas en nevera. Así, cuando se necesite, se calienta por un minuto y se mezcla con la salsa.



En cuanto al aceite. Se usaba para evitar que una pasta se pegara con otra. Pero evita también que la salsa se le adhiera.

Pasta a la colombiana

En el país somos campeones en echarle crema de leche a todo y más a una preparación de pasta, incluida la carbonara, receta sagrada de Italia que se consigue solo con huevo.



Hay más diferencias. A un colombiano le cuesta ver la pasta como un plato fuerte. En los almuerzos la vemos acompañada de todo: carnes, arroces, ensaladas. Otros se acostumbraron a comerla muy blanda. Pero Salcedo sugiere evitarlo. “Cuando se deja blandita, se vuelve como una masa en el organismo, se hace pesada”.

Otra cosa que puede abrirnos la gama de opciones es entender que no toda la pasta va con boloñesa. “Un ravioli de pollo, por ejemplo, en Italia se hace con mantequilla, al burro, para resaltar el sabor del relleno y que no se pierda bajo una salsa más fuerte”.



Salcedo se concentra en difundir estos detalles, hoy de la mano de Garofalo, marca que antes solo circulaba entre la colonia italiana, pero que busca llegar a los locales, con formas menos comunes en el país como el parpadelle, que cada vez se ve más en restaurantes.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Redacción de cultura

@CulturaET