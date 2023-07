Un vasto cielo azul, un telón de fondo de imponentes montañas de los Andes cubiertas de nieve, y un espectacular edificio de adobe en forma de pirámide que parecía un templo maya rodeado de vides: esa fue mi primera impresión de Catena Zapata, una de las bodegas más famosas de Argentina, en mi primera visita hace casi dos décadas.

El enólogo Nicolás Catena puso al malbec argentino en el mapa mundial. Su carismática hija Laura ahora dirige la bodega, donde puede cenar en su nuevo restaurante en los viñedos, jugar al maestro mezclador por un día, maridar el vino con música o hacer el último recorrido por su espectacular viñedo Adrianna, a una altura de 5,000 pies.

Este 12 de julio de 2023, Catena Zapata fue coronada como la finca vinícola número 1 del mundo para visitar en la ceremonia de premiación de los 50 mejores viñedos del mundo, celebrada con bombos y platillos en Rioja, España.



Esta es la quinta edición de los premios anuales, organizados por William Reed Media, con sede en el Reino Unido, una empresa familiar de eventos y datos digitales con sede en Londres que también publica la influyente lista World's 50 Best Restaurants Awards.

Laura Catena, directora general de la bodega Catena Zapata y fundadora del Catena Institute of Wine. Foto: Dave Lauridsen

"The World's Best Vineyards destaca los mejores destinos de enoturismo en todo el mundo", dice Andrew Reed, director general de vino y exposiciones de William Reed.



"Entendemos que hay más en el vino que el jugo de uva en una botella. También es la historia detrás de la bodega, las experiencias que los visitantes pueden tener allí". En 2023, dice, “hay más entradas nuevas que nunca”.



Un objetivo subyacente, naturalmente, es promover el enoturismo en todo el mundo. La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas celebró su primera conferencia mundial sobre el vino en 2016.



En un correo electrónico, Sandra Carvao, directora de Inteligencia de Mercado y Competitividad de la OMT, dijo que "no hay datos mundiales sobre el turismo del vino", algo que esperan abordar en una próxima conferencia.



Al mismo tiempo, Future Market Insights Global and Consulting estima que el mercado del enoturismo alcanzará los 85.100 millones de dólares en 2023 y proyecta que alcanzará los 292.500 millones de dólares en 2033. El crecimiento del enoturismo y el número de bodegas en las últimas dos décadas se deben en parte por qué William Reed amplió su cartera.

Cómo se eligen los 50 Mejores Viñedos del Mundo

La estructura de premios es similar a la forma en que se seleccionan los 50 mejores restaurantes del mundo. Una academia de votación global incluye presidentes de 22 regiones geográficas; cada uno de ellos recluta un panel de unos 36 expertos anónimos en vinos y viajes.



Los más de 500 jueces nominan hasta siete viñedos de destino que han visitado personalmente en los últimos dos años. Los votos se cuentan y cotejan, y el viñedo con más votos se convierte en el número 1, y así sucesivamente para los 100 principales, aunque los 50 principales obtienen el tiempo de emisión.



Las bodegas deben estar abiertas al público, pero no hay un conjunto definido de criterios, lo que me parece problemático. "El vino decente es un hecho", dice Reed (mi opinión es que el vino debe ser excelente), y los jueces clasifican las bodegas en función de la experiencia general de los visitantes, lo que significa una arquitectura deslumbrante, vistas que sorprenden, tal vez una estrella Michelin. restaurante o bodegas históricas, actividades prácticas imaginativas, conciertos, ambiente y más. Me parece bien. Por ejemplo, en el segundo lugar de este año (por segundo año consecutivo) se encuentra el histórico Marqués de Riscal de España, con su espectacular hotel diseñado por Frank Gehry coronado por cintas de aluminio anchas y retorcidas en tonos morados, dorados y plateados.

Experiencias en torno al vino. Foto: Istock Images

En el tercer lugar se encuentra Vik, un destino de vinos de lujo independiente en Chile creado a partir de 11,000 acres de territorio virgen. Además de la bodega, alberga un hotel repleto de arte contemporáneo y un restaurante de la granja a la mesa y ofrece paseos a caballo por los viñedos. Pero, ¿y el cambio climático? He visitado la mayoría de las 50 mejores bodegas de la lista y, en esta era del cambio climático, diría que la sustentabilidad debería ser un criterio esencial.



Me alegró ver que algunos ganadores, como los del cuarto, quinto y sexto lugar, son estrellas de la sustentabilidad. Creation Wines de Sudáfrica (No. 4) se encuentra en el corazón del Reino Floral del Cabo, una de las regiones vitivinícolas con mayor biodiversidad del mundo. Cuenta con una cabaña que funciona con energía solar en los viñedos, senderos para caminar y andar en bicicleta, y maridajes de comida y vino a base de plantas.



El Chateau Smith Haut Lafitte (No. 5) de Burdeos, líder en viticultura orgánica y biodinámica, ofrece un sendero para caminar "bosque de los sentidos", caballos para arar en el viñedo y una bodega "sigilosa" donde el C02 de la fermentación se transforma en bicarbonato de sodio. Su hotel y spa adyacente Source de Caudalie ofrece productos de belleza derivados de las uvas y los viñedos de la bodega.

La multimillonaria Bodega Garzón en Uruguay (Nº 6), propiedad del multimillonario Alejandro Bulgheroni, fue pensada para el enoturismo desde sus inicios y ha conseguido la certificación LEED plata. Incluye un hotel de lujo, un restaurante con chimenea dirigido por el famoso chef Francis Mallman, clases de cocina, aprender a prensar aceitunas y picnics en los viñedos. Te dan la imagen. Francia y América del Sur dominan los 50 primeros lugares.



Estaba feliz de ver a Maison Ruinart en el No. 22; sus crayeres, o bodegas de tiza, son las más impresionantes de la región y, a menudo, el sitio de brillantes experiencias artísticas y sonoras.



Y es emocionante que la prestigiosa casa de champán Bollinger, (No. 23), se haya expandido recientemente al oneoteurismo. Curiosamente, ninguna de la creciente cantidad de bodegas de Provenza que ofrecen excavaciones lujosas y arte de clase mundial ha llegado al top 50 este año, aunque una lo hizo el año pasado. Si bien hay un guiño a las regiones vitivinícolas recientemente reconocidas, con viñedos en Japón (n.° 38) y Georgia (n.° 47), me sorprendió que solo dos fincas estadounidenses (n.° 20 y 28), ninguna ubicada en el popular valle de Napa , llegó al top 50.

Y la lista contiene solo uno en la pintoresca y verde Nueva Zelanda y uno en Italia, un destino favorito para muchos amantes del vino. Se pueden encontrar selecciones más aventureras y boutique en la lista 51-100, que se revelan en el sitio web, como Canaan Winery de China (No. 80) a una hora de Beijing y Man O 'War de Nueva Zelanda (No. 77) en Isla Waiheke, con espacios de degustación frente al mar.



En el número 73 se encuentra America's great Ridge Vineyards en lo alto de las montañas de Santa Cruz en el norte de California, uno de mis favoritos personales.

¿Qué tan importante es ganar?

El efecto de obtener el primer puesto es inmediato, según Sebastián Zuccardi, cuya impresionante bodega familiar de piedra en el Valle de Uco en Mendoza, Argentina, ocupó el puesto número 1 en 2019, 2020 y 2021. Ahora se graduó al Salón de la Fama.



"Hubo un gran aumento de visitantes después del primer premio", dijo en un correo electrónico, "y sigue creciendo después de cada uno". ¿Es el enoturismo necesario para el resultado final de una bodega estadounidense? "La respuesta clara es sí", dijo Rob McMillan, vicepresidente ejecutivo y fundador de la división de vinos de Silicon Valley Bank, en un correo electrónico.



Señaló que todas esas "experiencias de los visitantes" impulsan el interés del consumidor y atraen a la gente a la sala de degustación y al club de vinos de una bodega, lo que se traduce en ventas de botellas que representan alrededor del 70% de los ingresos de un pequeño productor premium.

Adrian Bridge, director ejecutivo de Flagship Partnership en Portugal, que posee varias casas portuarias, compartió una vez por qué pensó que el enoturismo se había vuelto importante. "La generación moderna se remonta a una época anterior en la que la gente viajaba para explorar y comprender. El vino se ha convertido en una forma de desbloquear una región y una cultura".

Esta es la lista de los 50 Mejores Viñedos del Mundo 2023

1. Catena Zapata, Argentina



2. Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, España



3. Vik, Chile



4. Creation Wines, Sudáfrica



5. Chateau Smith Haut Lafitte, Francia



6. Bodega Garzon, Uruguay



7. Montes, Chile



8. Domane Schloss Johannisberg, Alemania



9. Bodegas Salentein, Argentina

10. El Enemigo Wines, Argentina



11. Rippon, Nueva Zelanda



12. Weingut Dr. Loosen, Alemania



13. Finca Victoria - Enólogos de la familia Durigutti, Argentina



14. Domane Wachau, Austria

15. Quinta do Crasto, Portugal



16. Quinta do Noval, Portugal



17. d'Arenberg, Australia



18. Chateau d'Yquem, Francia



19. Chateau Pape Clement, Francia



20. Jordan Vineyard & Winery, EE. UU.



21. Gonzalez Byass - Bodegas Tio Pepe, España



22. Maison Ruinart, Francia



23. Champagne Bollinger, Francia



24. Bodega Colome, Argentina



25. Vinedos de Alcohuaz, Chile



26. Henschke, Australia

27. Abadia Retuerta , España



28. Brooks Wine, EE. UU.



29. Ceretto, Italia



30. Bodega Bouza, Uruguay



31. Champagne Billecart-Salmon, Francia



32. Bodega Klein Constantia, Sudáfrica



33. Chateau Pichon Baron, Francia



34. Chateau de Beaucastel, Francia



35. Szepsy Winery, Hungría



36. Delaire Graff Estate, Sudáfrica



37. Vina Casas del Bosque, Chile



38. Chateau Mercian Mariko Winery, Japón



39. Clos Apalta, Chile



40. Graham's Port Lodge, Portugal

41. Chateau Kefraya, Líbano



42. Quinta do Seixo (Sandeman), Portugal



43. Viu Manent, Chile



44. Penfolds Magill Estate, Australia



45. Disznoko, Hungría



46. Veuve Clicquot, Francia



47. Chateau Mukhrani, Georgia



48. Bodega Diamandes, Argentina



49. Bodegas Muga, España



50. Viña Errázuriz, Chile

Elin Mccoy

Bloomberg