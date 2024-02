Truco para preparar carne de res jugosa y que no se encoja cuando se está cocinando

A muchos les gusta disfrutar de una carne tierna acompañada de ensalada, papas fritas, plátano asado, una cerveza o gaseosa.



La carne de res es la protagonista en muchos asados, pero también hace parte de otros platillos más hogareños con arroz u otros ingredientes, que calman el antojo.



(Lea también: El Burgerville y el esplendoroso regreso de Charlie's Roastbeef).

No obstante, esta proteína también es conocida por encogerse cuando se está preparando, e incluso, puede quedar seca y sin un completo buen sabor.



Por fortuna, este problema tiene solución, así se puede ver en páginas web especializadas en gastronomía como ‘Club cocina’ o la ‘Parrilla el pobre Luis’.

¿Cómo evitar que la carne se encoja al cocinarla?

¿Por qué suele encogerse la carne? Foto: iStock

Según se destaca en estos portales, a la hora de cocinar carne de res se comenten varios errores que llegan a estropear un buen corte.



Cocinarla demasiado, ponerla a altas temperaturas, no sazonarla, no saber qué carne es mejor en ciertas ocasiones, serían los más comunes.



(No deje de leer: ¿Cómo saber si el aceite de oliva que tengo es puro y del bueno?).

Para empezar, en la ‘Parrilla el pobre Luis’ se expone que los cortes magros como el lomo son más propensos a encogerse cuando se cocinan.



Por el otro lado, están el ribeye o el costillar que, gracias a sus vetas de grasa, logran mantenerse jugosas.

Otro punto que se resalta es que la carne debe ser preparada con sal gruesa, pimienta y especias al gusto, dejarla reposar unos minutos a temperatura ambiente, para que su cocción sea más uniforme.



La temperatura también es importante, no es recomendable poner la proteína con fuego alto o por mucho tiempo con una llama baja, un ejemplo de una buena práctica es utilizar una parrilla o ahumador con tapa, pues esto ayudará a mantener la humedad.

Un truco más a destacar es no voltear la carne varias veces, procure que solo sea una vez por cada lado, así los jugos se conservarán en su interior.



Por último, cuando el filete esté listo, no lo corte de inmediato, déjelo reposar por al menos cinco minutos para que los jugos se redistribuyan y sea más agradable al paladar.



(Le podría interesar: La respuesta científica a por qué los mexicanos soportan más el picante).

Cabe mencionar que el sitio de internet ‘Club de cocina’, asegura que es imposible impedir que la carne se encoja, no obstante, se pueden tomar medidas como las anteriores, para evitar que la reducción sea amplia.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

