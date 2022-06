El Colegio Americano de Médicos, de Estados Unidos, realizó un estudio sobre las preferencias del café en las personas. Con esto los científicos buscaban entender los beneficios de esta bebida en el cuerpo humano.



Siga leyendo: (En Argentina abren una escuela para volverse sommelier de carnes)

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Annals of Internal Medicine, donde el grupo de doctores explicó en qué consistía el la investigación.



Se observaron los hábitos y el estilo de vida de 171.616 participantes en el Reino Unido a lo largo de un año. Las personas que hicieron parte del análisis tenían entre 37 y 73 años de edad en ese momento y todos gozaban de buena salud.



Siete años después, los científicos buscaron nuevamente a los concursantes para indagar sobre los cambios en su vida y lo que encontraron los sorprendió.



Lo primero que confirmó el grupo de médicos es la cantidad adecuada de café al día que debe tomar una persona para obtener sus beneficios. Entre 300 y 400 mg diarios, es decir, tres o cuatro tazas de café dependiendo de cada uno.



Este estudio es importante porque marca una diferencia con los anteriores. Normalmente los análisis se centran en los beneficios o desventajas del café como tal. Esta vez, los doctores quisieron investigar si los aditivos pueden ser un factor diferencial.



Le recomendamos: (Air Fryer: siete errores comunes que debe evitar al cocinar con su freidora)

Los resultados

Si bien, siempre se ha relacionado el café con el aumento de la longevidad, el estudio de los médicos reafirmó esta teoría. Las personas que toman entre 1,5 y 3,5 tazas de café al día y lo endulzan de alguna manera, tienen un 30% menos de riesgo de morir que las personas que no toman esta bebida.



Al contrario, aquellos que no endulzan su café tienen apenas entre un 16 y un 29% menos de riesgo de muerte que los que no toman. De igual manera, el estudio encontró que las personas que toman su café con azúcar, suelen agregar una cucharada extra del grano.



El estudio no obtuvo resultados concluyentes sobre las personas que utilizan otros tipos de endulzantes, diferentes al azúcar.

Más noticias

Aprenda cómo conservar el apio por más tiempo

Microondas: mitos y verdades que debería saber antes de usarlo

80 Sillas: Un buen marino, en 'El Caldero de Sancho'

Conozca la cocina de Humo Negro, un restaurante de moda en Bogotá