Burgerville: precios, horarios y días para disfrutar de esta fiesta de hamburguesas

Burgerville es la fiesta de las hamburguesas de autor, en la que participan 35 marcas de restaurantes con sus creaciones especiales para este festival al aire libre que tiene como escenario el Parque Museo el Chicó.

Este año, tendrá una escenografía y montaje -e incluso recetas- inspiradas en los años 90 y 2000. Y sus organizadores se han fijado la meta de vender más de 120.000 hamburguesas. Burgerville tendrá lugar del 8 al 10 de marzo, serán tres días para disfrutar de este bocado mundialmente famoso en combinaciones de sabor únicas.



Burgerville cuenta con invitados como Agadón, La Brasserie, Home, Juan Burgers, La Fama y La Lucha, entre otras muchas marcas, cuyas hamburguesas y platos (cada oferta incluye acompañamientos como papas en diferentes formas) cuyos precios van desde los 10.000 a los 30.000 pesos.

El encuentro comenzará el viernes 8 de marzo, con puertas abiertas solo para mayores de edad durante el viernes y sábado, desde las 11 a.m. hasta las 9 p.m. Solo el domingo, la jornada será familiar y les abrirá sus puertas a los niños menores de edad, de 11 a.m. a 7 p.m. El precio de las entradas varía según el día. El viernes 8 de marzo, las entradas tendrán un costo de 10.000 pesos, entre 11 a.m y 3 p.m. Ya en otro horario y fecha, la entrada será de 22.000 pesos y se puede adquirir en www.tuboleta.com



Se espera que este Burgerville, en su tercera edición, tenga una convocatoria de 30.000 asistentes. Burgerville es, además, pet friendly.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin