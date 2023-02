Los fanáticos de la hamburguesa están dichosos por el anuncio del regreso del Festival Burguerville, uno de los eventos gastronómicos que reúne a los mejores restaurantes de la capital en torno a la cultura de la hamburguesa, la música y el gusto por el buen comer.



(Siga leyendo: La alegre fusión de Mizunara y sus cocteles creativos).

Este 2023 The Gula Group y Coca-Cola se unen para llevar a los paladares colombianos 30 creaciones exclusivas que solo serán vistas durante el transcurso del evento, siendo un gran reto para los restaurantes invitados diseñar un producto que sea del agrado de los miles de asistentes que llegarán al Parque el Chicó del 2 al 5 de marzo.

Cada vez es más gratificante trabajar con los restaurantes, porque la vara está más alta y los festivales han crecido en gran parte gracias a ellos FACEBOOK

TWITTER

“The Gula Group tiene como objetivo fortalecer la identidad de Bogotá como un destino gastronómico, creando eventos innovadores de alto impacto como Burgerville, que elevan el nivel de esta industria y dan mayor visibilidad a la excelente oferta de restaurantes de la capital”, asegura Laura Sánchez, co-fundadora y directora de The Gula Group.



La convocatoria de los comercios invitados estuvo bajo la curaduría de BogotáEats, siendo los encargados de escoger a las propuestas más tentadoras. Es prudente resaltar, que de algunas ofertas habrá 11 comercios que no se especializan en la preparación de hamburguesas, pero para el festival se le medirán a salir de su zona de confort con miras a crear un platillo a que esté a la altura.



“Para nosotros, anunciar el line-up’ o listado de restaurantes es como cuando un festival de música anuncia los talentos. Los cupos son finitos, son treinta, entonces hacemos un trabajo cuidadoso cuando los escogemos. Cada vez es más gratificante trabajar con los restaurantes, porque la vara está más alta y los festivales han crecido en gran parte gracias a ellos. He probado varias de las creaciones y les puedo asegurar que en Burgerville están las mejores hamburguesas de la ciudad”, aseguró Alejandro Escallón, director general de BogotaEats y co-fundador de The Gula Group.



(También: Columna de Sancho/ Dos de Santa Marta).

¡El cartel ya está listo!



Los asistentes podrán saborear las creaciones de restaurantes como: Agadón, Andrés Carne de Res, Bandido, Bícono, Burger Fries, Cabrera, Dilip, Dixie Chicken House, Don Doh, El Libanés, Gauchos, Gordo, HAB Café, Home Burgers, Ideal, Juan Burgers, Just a Burger, Ko, Koldo Miranda, La Brasserie, La Fama, Le Grand, Los Valientes, Oak, Oficial, Salón Tropical, Sir Frank, Street Bao, Tomodachi, y Ugly American.



¡Pero ojo! Porque si bien las hamburguesas son el platillo principal del show, los acompañamientos también jugarán un papel importante durante esos tres días de buen comer. Y es que al igual que el plato fuerte las adiciones serán netamente diseñadas para el festival, por lo que tendrá que decidirse muy bien antes de escoger su comida.



(Artículos relacionados: Idílico: el lugar de Yeison Mora, el chef revelacion de Colombia).



En esta segunda edición se le apuesta a incrementar el número de platos vendidos, pasando de 99.400 del año anterior a 120.000, con una afluencia de público que puede estar pasando los 25 mil espectadores.



Por otro lado, Burguerville realizó una alianza con el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) con miras a celebrar el cumpleaños número 60 de este espacio cultural con un despliegue museográfico sorpresa.Así fue el festival 2022:

¿Cómo comprar las entradas?



Los interesados podrán comprar sus entradas a través de Tuboleta.com, ingresando en el cuadro de búsqueda la palabra clave ‘Burguerville’. Seleccione el evento y luego el día que quiere ir hacer parte de esta oferta gastronómica.



Esta tiene dos precios fijos de 17 400 pesos para el horario de la mañana y de 22.900 pesos para la jornada nocturna.



Franjas de entrada al parque:



- Viernes y sábado de 11:00 am a 3pm y de 4pm a 9:00 pm.

- Domingo de 11:00 am a 3pm y de 4pm a 7:00 pm.



(Lea: Don Ignazio: ‘Cada vez que abrimos un restaurante hacemos escuela’).

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO