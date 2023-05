En vísperas del Burger Máster, Tulio Zuloaga suele tomar una avioneta que en pocos días lo lleva a cada ciudad participante. En el 2023, en esta antesala, probó unas 247 hamburguesas, de todos los colores y sabores, en una especie de maratón de una semana.

Lo acompañamos en su jornada bogotana, en una “catación” que no duró más de dos horas. Tulio invitó a pocas personas a este ejercicio. No fue un festín eterno. En dos horas, dos equipos, cada uno en una mesa, alcanzamos a acercarnos a 60 diferentes recetas de este bocado. Nuestra mesa se dio por vencida en la hamburguesa número 27 y la mesa vecina alcanzó a la 30 y no pudo más.



Poco antes, diferentes hamburgueseros de la ciudad habían enviado dos o tres hamburguesas. Cada unidad cortada en cuatro. Y cada invitado podía tomar solo ese cuarto. “Apenas un mordisco, ni siquiera se coman este pedazo entero –instruyó Tulio–. Porque la idea es alcanzar a probarlas todas”.

Facebook Twitter Linkedin

Cada hamburguesa se dividió en cuatro y fue evaluada a partir de un solo mordisco. Foto: Foto: Liliana Martínez Polo

(Siga leyendo: Chef Mariana Orozco: 'No todas las manzanas pueden ser George Clooney').

El objetivo era evaluar la carne, el pan y los demás componentes. Tulio se sentó a evaluar con nosotros. Advirtió que esto no nos convertía en jurados. El jurado del Burger Máster es el público de cada ciudad, que juiciosamente viene descargando la aplicación de Tulio Recomienda y se registra para calificar las hamburguesas que pruebe entre el 15 y el 22 de mayo.



En el Burger Máster 2023, cada hamburguesa tendrá un valor de 16.000 pesos.

La maratón de prueba no se hizo con las hamburguesas competidoras, sino con una receta regular de cada establecimiento. Se comprobó que un solo mordisco puede dar información valiosa: carnes muy gruesas eran difíciles de disfrutar. Si estaban muy compactas, podían sentirse demasiado secas; si estaba muy suelta, podía desmoronarse.



La jugosidad en una carne se convirtió en un valor. Un pan que fuera flexible, pero que resistiera la humedad de las salas sin deshacerse, era bien recibido. Algunos panes podían tener la corteza más dura, pero no tanto que hicieran difícil morder. En cuanto a la mezcla, algunas eran más dulzonas que otras. Había otras tan impregnadas en esencia de mantequilla que ya se sentía exagerado.

(Lea también: Famiglia: Una pizza inolvidable).

Algunas tenían ingredientes inesperados que las hacían sorprendentes. Todo se iba anotando. Se preguntarán: si no se evaluaban las hamburguesas en competencia, ¿para qué hacer esto?



La respuesta es sencilla: cada hamburguesero recibió la evaluación de su producto.El que recibía aplausos recibía el comentario sobre lo mejor de su receta. El que recibía calificaciones bajas se enteraba a tiempo de lo que podía corregir antes del evento.

Así es el paladar colombiano

Tras esta experiencia, Tulio habló de sus descubrimientos: “Las hamburguesas suelen corresponder a la región –explicó el influencer–. Las que tienen mejor manejo de la carne son de lugares productores como Montería o Florencia. Hamburguesas de Bogotá y Barranquilla tienden a ser más clásicas. Aunque en todo el país suele haber mucha combinación con dulce, en Antioquia se siente más. En los Santanderes tienden a ser bocados más grandes”.



Este año tiene una novedad: hay municipios que debutan en el evento.

(Puede leer: Libre, un restaurante nacido de la faceta más experimental de Salvo Patria).

“Empezamos a abrir los brazos a otros rincones de Colombia, haciendo una de las cosas más lindas del ‘Máster’, que es hacer visibles nuevos lugares”, dijo.



Así que habrá evento en Choachí, Villeta, Ubaté, La Ceja, Jericó o Girón, además de las ciudades principales.



En otros años Tulio ponía metas: superar los dos millones de unidades vendidas. “Este año no me importan los números –dijo–. Me importa la calidad”.

Más noticias

Lugares para comer y brindar con mamá, en este fin de semana del Día de la Madre.

Bogotá Sabe a Centro: un concurso que busca un nuevo plato y un nuevo postre capitalinos

Llegó la pizza neoyorquina de Sbarro a las estaciones de servicio de Terpel, en Bogotá

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET