Bogotá y sus alrededores -Chía, La Calera, Cajicá- cuentan con al menos 60 participantes en la nueva edición del Burger Master que se llevará a cabo hasta el domingo primero de mayo. Los competidores llevarán sus creaciones al público por 14.000 pesos. Además de ofrecer acompañamientos, como papas a la francesa y gaseosa, entre 3.000 a 5.000 pesos.



Este año, las hamburguesas deben tener al menos dos ingredientes colombianos, así que las apuestas serán una exploración en los sabores locales.

(Le recomendamos: Estos son todos los restaurantes del país que participan en el Burger Master 2022)​

El reto esta vez es superar los 2 millones de hamburguesas vendidas en solo siete días de competencia. A continuación el listado completo de los restaurantes participantes en Bogotá y alrededores:



*Maikki- varios locales

*By Brothers Burgers- Diagonal 47 #74B – 80 Normandía

*Frencheese- varios locales

*Oveja negra- Autopista norte 146-48, CC Granada Hills Local 127

*Gratin Burger- varios locales

*Bozgos- Diagonal 40A # 7 – 38, Local 228, CC Plaza 39

*Rústica D.C- Calle 80 #14 – 18

*The Corner Burger- AV Pradilla # 06 – 95, Chia

*Burger Lovers- Carrera 11a #93b-30

*Los valientes a fuego- varios locales

*Jimmy Burger- Calle 66a #97-26, Álamos

*Locall Burger- Calle 150 #16 56 CC. Cedritos, Local 2059

*La cervecería- Cra 12A #83-37, Zona T

*Downtown Burger- Carrera 14 # 77-17, Local 5

*Burger Depot- Carrera 10a #70 – 30

*Beacon- Km 7 vía la Calera Vereda el Liebano, Local 5

*Capital Bistró- varios locales

*Burger Town- varios locales

*De Fierro- Calle 93A #13-46

*Guerrero- Cra 9 No. 69-10

*Burger's- varios locales



(Además: El regreso de las filas y el sabor colombiano del Burger Master)

*Cenizo- a la leña- Av Jimenez #9 – 62, Segundo Piso

*Chata- Cr 5 #11d-221sur, CC San Roque, Cajicá, Local A107

*Bacuba57 Carrera 62 #161A 18

*Holy Burger- Calle 116 N 45-61

*El cebollero- Calle 58 No 3a -17, Chapinero

*Reyna- Avenida Calle 82 #12 – 25

*XL Colombia varios locales

*Umami- Calle 72 #20-79

*Slabón Burger Bistró- Cra 4a #65-36, Zona G, Chapinero

Mulata Burger- Carrera 69 B Bis #1 – 11

*Longo's (Chorilongo)- varios locales

*Buffalo City- varios locales

*La Hamburguesería- varios locales

*Fronteras Casual Food- varios locales

*H de hamburguesa- varios locales

*El lobo feroz- Calle 93 #13a-38

*Botero Burgers- varios locales

*Innato Burgers- Calle 71 #5-34

*Mountain Burger- Cra 53b #131a-85, Plazoleta El Refugio Gourmet

*Media Res Steak House- Calle 119 #11D-17

*El Chori charrúa- Calle 102 # 16 Este – 13, KM 6 vía la Calera, 500 metros antes del peaje de patios a 10 minutos de la séptima

*Star Burger- Carrera 75 #24C-04, Barrio Modelia

*Casona Burger- Calle 117 # 6-27

*Primitivo- Carrera 7A #62-27

*La burguecía- varios locales

*Donde tu quieras- Calle 81 #8-85

*Orbis Food- Cra 18C # 109- 35

*Pecado capital- varios locales

*99 burger- varios locales

*Golden burger- varios locales

*Hat-trick burgers & grill- varios locales

*Angus azul burger- Calle 109 #15-85, Local 2

*Ovejo burger and fries- Avenida Calle 82 # 12-15

Facebook Twitter Linkedin

Jimmy Burger Pizza, uno de los restaurantes participantes. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

*Gula en el 7- Calle 65 #22-32

*Burgerco- Avenida 82 #12-35

*Good burger- Calle 150c bis #103f-34

*Snacks to Share- Calle 67 #6-32, Local 6

*Primer burgers- Calle 22 #0-51

*New York burgers- Carrera 9 #12-51

*The Meat House & Sirloin- varios locales

Otras noticias