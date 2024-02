Buen ambiente y buena mar, en 'El caldero de Sancho'

Atreverse es una de las claves para ampliar el repertorio de sabores, para aproximarse a nuevas cocinas, para salir de la rutina culinaria. Atreverse es una de las herramientas al servicio de la curiosidad, que a veces ofrece tan buenos resultados.

A pesar de que la sandía nunca ha sido una fruta de mis afectos, me atreví a probar un plato que me recomendaron con mayúsculas en Don Emilio, un nuevo restaurante que se presenta bajo la llamativa categoría de “marisquería”. Se trata de la tostada del Dandi –así se llama–, que lleva atún de Bahía Solano, sandía asada y mayonesa de chipotle sobre una tostada de pan brioche.



¡Cómo agradezco haberme atrevido! ¡Cómo agradezco que me hubieran insistido en que probara este plato! ¡Me fascinó! Si es cierto que la sandía no me atrae, el atún fresco, por el contrario, es un ingrediente que suele llamar mi atención en las cartas. Y debo decir que esta propuesta de Don Emilio potencia el atún y lo entrega en una de las mejores versiones que he probado. Sí, vale la pena atreverse.

El ceviche ha sido una de mis preparaciones favoritas para degustar la comida de mar, y encontré en Don Emilio uno de camarón que me sorprendió muy gratamente, a pesar de que son tantos los ceviches en las cartas bogotanas que ya es difícil sorprenderse. Eso habla muy bien de este restaurante que ya muchos están comentando de manera elogiosa por la solidez de su propuesta culinaria y el ambiente relajado de un lugar en el que dan ganas de pasar un buen rato, pedir platos al centro de la mesa, disfrutar la música festiva, tomarse una cerveza bien fría y divertirse.



La carta de Don Emilio tiene otros platos que vale la pena tener en cuenta como la sopa de pescado y mejillones con leche de coco; el arroz con cangrejo, chorizo, pollo y huevo frito; los langostinos a la parrilla adobados con jengibre y ajo, y los tacos de pescado al estilo de Baja California, que es una de las geografías que determina la carta de este restaurante, al igual que la del Pacífico colombiano.

Dos platos muy apetecidos de la cocina popular de mar forman parte de la oferta de Don Emilio, y empiezan a ganar adeptos: el sándwich de pescado blanco mechado y esa maravilla llamada fish and chips.



¡Bien por Don Emilio! ¡Qué ganas de volver muy pronto!

Don Emilio. Calle 85 n.º 12-43. Tel: 300-3367583

SANCHO

Crítico gastonómico

​Elcalderodesancho@gmail.com