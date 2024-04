Boulevardier, el ‘bar secreto’ del Four Seasons

Pocas locaciones tan especiales en Bogotá como el Edificio Casa Medina, declarado monumento nacional durante el gobierno de Belisario Betancur, donde hoy opera el Hotel Four Seasons de Bogotá.

Su arquitectura inusual y un impresionante trabajo artesanal en piedra y carpintería lo hacen único en el país. No en vano es el lugar que escogen para hospedarse los más célebres turistas que recibe la ciudad. El hotel, que opera desde 1988 –antes Hotel Casa Medina–, siempre ha tenido un bar maravilloso al que lastimosamente casi nadie iba, no solo porno tener acceso desde la calle, sino porque hasta ahora pocos se habían dado a la tarea de darle vida e invitar abiertamente a visitarlo. Y si bien hubo un intento por los anteriores operadores del hotel, la idea no llegó a consolidarse.

Conscientes del diamante en bruto que tenían en sus manos, no solo por su localización en la esquina de la calle 69 con carrera 7.ª –a tan solo metros de la zona G, el centro financiero y las nuevas zonas gastronómicas de la calle 65 y Chapinero Alto–, sino por la escasez de bares que aqueja a esta zona de la ciudad, las directivas del hotel se pusieron en la tarea de darle vida a Boulevardier.

El bar tiene un estilo de los años veinte, con detalles ‘art déco’ en el mobiliario, y es muy acogedor: ideal para una copa al final del día. Foto:Hotel Four Seasons Bogotá Compartir

El espacio, que mantiene su estructura original, fue completamente remodelado y decorado al estilo de los años veinte, con detalles art déco en el mobiliario, los muros e inclusive en el uniforme de los mixólogos y demás personal de servicio.

El salón del primer piso mantiene su enorme chimenea de leña, tan típica de la Bogotá del siglo pasado, que le da un ambiente sin igual. En el segundo piso, que al ser un mezanine se conecta perfectamente con lo que está sucediendo en el primero, se mantiene la maravillosa decoración y se puede disfrutar de todo lo que pasa en el lugar, incluida la banda de música en vivo.

De acuerdo con Paula Gamboa, directora de Ventas y Mercadeo de Four Seasons Hotels en Bogotá, “la inspiración principal para este proyecto fue la era Gatsby, una oda a la estética y a la buena vida… Decidimos abstraer estos elementos para representar un espacio en el que se puede encontrar un disfrute sin precedentes, novedoso y nostálgico al mismo tiempo, invitando a nuestros comensales a ser los protagonistas de la abundancia y grandiosidad que tenemos por ofrecer”.

Una imagen de la barra del bar. Foto:Hotel Four Seasons Bogotá Compartir

Y aunque con el espacio interior basta para estar supremamente a gusto, los creadores de Boulevardier decidieron ampliar la experiencia del cliente habilitando corredores “secretos” en los sótanos dentro del hotel, los cuales llevan a un segundo ambiente, al aire libre, en los patios interiores del edificio. En este espacio se puede disfrutar de una completa selección de puros y habanos. La propuesta La oferta de Boulevardier gira en torno al whisky y a los cocteles de autor. En su carta ofrecen once maravillosos cocteles diseñados específicamente para el lugar, aparte de otros clásicos para quienes prefieren ceñirse a lo que conocen y saben que les gusta. Los tragos son acompañados con platos pequeños que se comen con la mano, estilo finger food, como la canastica de hongos trufados, los langostinos crujientes o las mini hamburguesas. Y aunque es una variedad suficiente para quedar lleno, es importante tener en cuenta que el sitio no es precisamente un lugar para ir a cenar.

La intención de Boulevardier es la de brindar un espacio para conversar, escaparse del tráfico de la hora pico, hacerle antesala a alguna cita más entrada la noche o, simplemente, quedarse ahí todo el tiempo que quiera, bebiendo unos buenos tragos servidos al delicioso estilo de esta marca reconocida por su hospitalidad excepcional.

Para acceder a Boulevardier, se puede hacer desde la puerta que habilitaron por la calle 69 o desde el interior del hotel. El horario de atención es,de martes a sábado, desde las 5 p. m. hasta las 12 a.m. Si desea obtener más informacióno hacer una reserva, puede consultar en Instagram: @boulevardierbogota.

MICHELLE MORALES (*)

Para EL TIEMPO

(*) ‘Sommelier’ y consultora restaurantes.

En Instagram: @mikkisan1