El camino empezó con un fracaso. La revista de carros que Francisco López Canis hacía junto a su socio Fernando Jover estaba en quiebra por las subidas del precio del papel y tenía que pensar: ¿cómo mantener la editorial? Le gustaba la buena comida y los vinos. Había trabajado en restaurantes como camarero cuando era más joven pero nunca se imaginó que dedicaría su vida a la gastronomía. Sin embargo, una visita en París y la inspiración de la revista francesa Gault Millau, que tenía gran éxito, le dio el primer eslabón para convertirse 50 años después en un referente en la comunicación gastronómica y enológica de las últimas décadas.

Francisco López Canís es el fundador de uno de los eventos gastronómicos más importantes de Europa. Foto: Grupo gourmets

En abril de 1976 lanzaron la primera edición de la revista Club de Gourmets, la primera publicación de temática gastro-enológica de España.



Al año siguiente, con la organización de la compañía grupo gourmet, se crearon las Mesas Redondas de Gastronomía, una serie de foros de debate entre cocineros y gastrónomos que dejaron las bases para la consolidación de una tradición gastronómica española propia de la mano de chefs como Mari Arzak y Pedro Subijana.



Diez años después llega la primera edición del Salón Gourmet, una de las principales Ferias de Alimentación y Bebidas de Calidad, con el objetivo de ser una vitrina para los productos españoles y los compradores de todo el mundo, así como evaluar y desarrollar las tendencias del mercado.



De los 73 expositores y los 8000 visitantes de ese año, el pasado 17 de abril en su edición 36, el Salón Gourmet organizó cinco pabellones que equivalían a 70.000 metros equivalentes a diez campos de fútbol, 1200 actividades entre campeonatos, concursos, catas, degustaciones, más de 2014 expositores, más de 115000 visitantes: los cien quesos mejores de españa, jamón ibérico de bellota, las marcas más refinadas de AOVE, los mejores vinos de la guía de vinos gourmet. Desde ya preparan la siguiente edición que tendrá lugar del 8 al 11 de abril de 2024. EL TIEMPO habló con Francisco López Canís, fundador y presidente de honor de Grupo Gourmets.

Antes del lanzamiento de la revista en 1976, ¿qué experiencias personales había tenido con la gastronomía?

Yo soy periodista de formación y había viajado mucho por la revista de coches, no solo en España sino fuera. Tenía una gran afición a este mundo. España tiene una despensa muy rica de productos muy diversos y cocinas muy diversas, como se come en el norte es muy distinto a como se come en el sur, o en el centro o en las Islas Canarias y en Baleares. Yo pensé entonces que había ahí un tesoro oculto y que nadie lo había acometido. Y acertamos. Salíamos de una época económicamente y socialmente muy dura con todo el tema de la dictadura. El país empezaba a funcionar mejor y lógicamente, la gente quería salir, viajar, comer, lo que hoy en día llamamos el turismo gastronómico. La gente estaba ávida de conocer y mantener las tradiciones culinarias que en cada país existen, así como hoy en día después de la pandemia.

¿Qué conocía usted de gastronomía en ese momento?

Cuando nosotros iniciamos la revista en el año 1976, yo había estado antes año y medio en Londres y había trabajado en algunos restaurantes en los que trabajamos ‘los latinos’. Así nos decían a los italianos y españoles. Trabajamos en cocina o en la sala como camareros. Pero en aquella época no tenía idea de que mi vida iba a terminar en el mundo de la gastronomía y menos de la gastronomía de calidad. Aquí en España comíamos de la manera más simple. Yo recuerdo que el plato habitual de los domingos era paella y otro día a la semana pollo, muchas noches cenábamos pollo frito con patatas, es decir, la experiencia era bastante reducida. Pero cuando empiezo a entrar en este mundo, me doy cuenta de que aquí hay un tesoro oculto y lo que tenemos que hacer es impulsarlo y difundirlo para que la gente lo conozca. Con las publicaciones que poco a poco fuimos sacando: las guías gastronómicas, nuestra guía de vinos y el salón de gourmet, tuvimos una proyección más internacional en España. A nuestra feria vienen muchos países, expositores, periodistas y sobre todo compradores extranjeros. Nosotros lo que propiciamos es que haya un intercambio de productos tanto de lo nacional como de lo foráneo.

En 1976 no había una industria gastronómica en España. ¿Qué retos encontró en el camino?

En ese tiempo, la gente no sabía ni pronunciar la palabra ‘gourmet’ como ahora que está muy de moda. Nos decían que si éramos 'grumetes’ (joven que aprende el oficio de marinero) y teníamos que decir que no teníamos nada que ver con la marina sino con la alimentación de calidad [Risas]. Empezamos con la revista, pero yo noté que curiosamente los cocineros no se hablaban entre ellos, no se llevaban bien, así que se nos ocurrió convocar una mesa redonda seis meses después y le pedimos a Paul Bocusse a quien le acababan de dar la lección de honor en Francia, a Raymond Olivier, propietario del restaurante parisino Le Grand Véfour, y los trajimos a España. De ahí sale el movimiento que se llamó ‘la nueva cocina española a imitación de lo que había en Francia que se llamaba la nouvelle cousine.

El próximo Salón tendrá lugar del 8 al 11 de abril de 2024. Foto: grupo gourmets

¿Qué se logró en esa mesa?

A esta primera mesa asisten dos chef españoles que son los que inician el movimiento de la “nueva cocina española”. Juan MaríaArzak que hoy en día tiene su restaurante en San Sebastián y Pedro Subijana, del restaurante Akelarre. A partir de eso, nosotros tratamos de hacer una segunda mesa redonda el año siguiente en San Sebastián. Al año siguiente, en el 78, fuimos a Cataluña y ahí traemos a otros dos cocineros franceses. En aquella época Francia era el punto de referencia de España. Finalmente, en el año 79 lo hicimos en Marbella, en Málaga. Bueno, nos dimos cuenta que habíamos cumplido una época. En el año 86 la empresa Gourmet saca una línea por así decirlo de servicios y crea un club de vinos para vender productos de calidad a un universo de socios.

Luego crean la primera edición del Salón de Gourmet en el año 1987

Con 62 expositores. Al mismo tiempo habíamos iniciado la publicación de una guía gastronómica que fue una guía de gran prestigio en España que se llamaba ‘gourmetour’ y también una guía de vinos. Esta última se sigue publicando, está en su vigésimo octava edición. Pero la guía gastronómica dejó de publicarse cuando aparecieron las nuevas tecnologías pues no tenía mucho sentido: transcurría un año para cada publicación y hoy día a través de la de las redes puedes acceder a todo si quieres saber información de qué restaurante hay. En una semana puede cambiar un resort chino a italiano. Lo que sí fuimos desarrollando fue cada vez más el tema de la del Salón de gourmet.

¿Qué legado cree que ha dejado en España con el grupo Gourmet?

España era un desierto gastronómico, entonces de pronto empiezan a venir corrientes extranjeras, productos extranjeros, cocineros de fuera, y los españoles empiezan a mejorar su nivel de vida. No puedes ser endogámico en la cocina, tienes que salir. Hoy en día la cocina española está en la primera división, en un lugar destacadísimo. Antes el cocinero era prácticamente un criado distinguido. Ahora la gente presume de conocer alguno. Hay un cambio sociológico importantísimo, “yo soy amigo de Arzak, Subijana o de Ferrán Adrián”, dicen. Hoy día me parece que el segundo o el tercer motivo por el que el turista viene a España es por el tema gastronómico. Por ejemplo, el cocinero español Ferrán Adriá fue un revolucionario, un iconoclasta. Creó las fusiones, fue un auténtico revolucionario y hoy día este hombre ha llegado a dar conferencias en Harvard. Es una personalidad a nivel mundial, fue primera plana en la portada de NEWS Rubik o de Time. Hay otros muchos: Arzak, Subijana, los hermanos Roca, todos han sido considerados en las listas del Mejor cocinero del mundo.

El siguiente evento tendrá lugar del 8 al 11 de abril de 2024. Foto: Grupo gourmets

Ha venido un par de veces a Colombia, ¿no?

e estado un par de veces y hay unos movimientos y productos muy sui generis. Fui al restaurante de Leo Espinosa. Estupendo. Y luego estuve en otro muy bueno en Cartagena de Indias, dentro de la ciudad amurallada. En general, encontré muy buenos restaurantes en Bogotá, espléndidos. Yo espero volver porque me gustó mucho y bueno, pues afortunadamente cada vez tengo menos responsabilidades directas en mi trabajo. Soy presidente de honor en mi empresa, que llevan mis hijos y un equipo de colaboradores muy competente, así que yo tengo más tiempo para viajar y espero ir a Bogotá pronto.

Última pregunta. ¿Cuál sería la última comida que le gustaría disfrutar en la vida?

Me pones en un conflicto. Creo que me gustaría tomar algo de mi tierra en Málaga, un gazpachuelo malagueño, una cosa muy ligera.

