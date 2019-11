Bogotá Madrid Fusión: el nuevo escenario culinario del continente

Consolidado como el congreso gastronómico más importante de Europa, un escenario al que todo chef innovador en la alta cocina quiere llegar, Madrid Fusión inaugura su nueva edición en este continente, con Bogotá Madrid Fusión.



Así, extiende la vitrina en la que los chefs más influyentes del momento suelen mostrar sus desarrollos. A la par, hay lugar para presentarle al mundo nuevos cocineros. Dos ejemplos: Gastón Acurio o René Redzepi, hoy figuras mundiales, irrumpieron en la escena internacional presentándose allí.

Con ese respaldo, Bogotá Madrid Fusión –del 7 al 10 de noviembre, en Corferias– busca hacer lo mismo desde este lado, a partir de la alianza entre Vocento –grupo español propietario de la marca– y la Cámara de Comercio de Bogotá. Los españoles dicen que la ciudad es estratégica por su ubicación en el continente, por la diversidad de productos y porque el país es el que más potencial de desarrollo gastronómico tiene en la región. Para los locales, ser sede del evento –que tendrá dos días de ponencias con chefs del mismo nivel de los que asisten a Madrid– ayudará a la ciudad a acercarse al sueño de ser una capital gastronómica.



El catalán Joan Roca encabeza la delegación de estrellas que vendrán a esta feria de experiencias en torno a la cocina.

Jornadas de ponencias

El Congreso de Alta Gastronomía será el 7 y el 8 de noviembre



‘Sustitución de cultivos ilícitos y alta cocina’ es el tema con el que Harry Sasson abrirá la primera de dos jornadas académicas, el 7 de noviembre, a las 9 a. m. El congreso contará con 20 exposiciones, cada una de 45 minutos, en las que cada chef elaborará un plato. Mario Vallés, colombiano que triunfa en Madrid, hablará de ‘Colombia y España, en la mesa’, Joan Roca prepara ‘Cocinando un tributo’, y Leonor Espinosa hará el cierre con el tema ‘Sinestesia amazónica’.

Dos grandes premios

Reconocimiento a la trayectoria y el chef revelación para menores de 35



Bogotá Madrid Fusión otorgará dos grandes premios, de alguna manera necesarios en el país. Se elegirá al cocinero merecedor del reconocimiento a toda una vida. Y, a la par, se premiará al cocinero revelación, este se dará a conocer el 8 de noviembre, a las

11:15 a. m.



Entre los finalistas, todos menores de 35 años, están John Herrera, Miguel Warren, Álex Nessim, Jaime Rodríguez, Álvaro Clavijo, Iván Cadena, Jhon David Zárate, Gersson Mariño, Carmen Ángel y Jennifer Rodríguez.

Veinte estrellas de la cocina

Muchos tienen estrellas Michelin, otros se han destacado en listados como los 50 Best



Entre las celebridades culinarias que vienen por primera vez están Yoshihiro Narisawa, cuyo restaurante en Tokio ostenta 2 estrellas Michelin y es el número 8 de Asia, según el ranquin de los 50 Best. Narisawa hará la ponencia ‘Sensibilidad japonesa’.



Otras caras nuevas para el público local son Kyle y Katina Connaugton, del The Single Thread (San Francisco), de tres estrellas Michelin, que hablarán de naturaleza y hospitalidad.



Otros son, por España, Quique Dacosta (3 estrellas Michelin), Mario Sandoval y Nacho Manzano (2 estrellas, cada uno). Entre los latinos están Enrique Olvera (México) y Virgilio Martínez (Perú). Por Colombia, harán ponencias Leonor Espinosa, Harry Sasson, Álvaro Clavijo (El Chato) y Miguel Warren (Barcal, Medellín).

Colombia en Bogotá

Once restaurantes de diferentes regiones mostrarán la diversidad culinaria



Además de la muestra comercial, habrá un espacio dedicado exclusivamente a la oferta de once restaurantes del país comprometidos con los ingredientes locales y la revaloración de la identidad culinaria. Se trata de Caramelo y Uramba, ambos de Buenaventura, este último tiene una propuesta de cocina patrimonial maridada con bebidas ancestrales. Por Cali, están El Escudo, Pica y La Negra Ruby.



Desde la laguna de La Cocha, en Nariño, viene Naturalia. El Silo representa al Eje Cafetero. Estarán también: Mestizo Cocina de Origen, de Mesitas del Colegio, que emplea ingredientes de la zona; La Chagra, que es célebre desde Medellín por su menú de degustación de ingredientes amazónicos; Costa Ipuana, de La Guajira, y Balsa El Pirarucú, de Leticia (Amazonas).

Talleres para todos

La agenda y las instrucciones para asistir están en www.bogotamadridfusion.co



Habrá, además, talleres especiales abiertos al público. La organización se preocupó de que estos, a cargo de estrellas invitadas, tengan un nivel básico, para que sean un punto de encuentro cercano entre el público amante de la cocina y estudiantes. La agenda y la forma de inscribirse y asistir se encuentran en la página www.bogotamadridfusion.co.

