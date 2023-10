Batis y las formas del sándwich de 'roastbeef'

Explorar las combinaciones que puede adoptar un sándwich de roastbeef es el principio de Batis Roastbeef & Shakes, un pequeño lugar que sueña con convertirse en cadena de comidas rápidas, a partir de una carta centrada en esta famosa preparación, en el barrio Antiguo Country, en Chapinero.

El punto de partida del sitio, abierto al público hace poco más de un mes, es la excelente preparación de la carne, que va desde su puesta en el horno, el delgado corte y su buen sabor.



“El roastbeef debe ser de un milímetro y medio de grosor, para que su textura sea suave y cómoda a la hora de masticar”, dice el chef y fundador Rodrigo Baptiste, que también está al frente de los restaurantes Malú.



A partir de ahí, Batipste creó seis combinaciones para sus sándwiches. Están: el de roastbeef tradicional es el primero. Le siguen: el que además lleva queso, el de queso y tocineta, el de BBQ con cebolla caramelizada, el Filadelfia y el hawaiano. Todos disponibles en tres tipos de pan: brioche, ciabatta de masa madre y muffin tipo inglés.

Sándwich de roastbeef hawaiano de Batis. En combo con papas y gaseosa está por los 34.900 pesos. Foto: Cortesía Batis

Dice Baptista que el Filadelfia (de $ 32.900 pesos, en combo con papas y gaseosa) está en el menú porque es una receta que gusta en todo el mundo. Y sus primeros clientes le dan la razón, el suyo ha sido de los favoritos de la carta.



Por otro lado, hay un detalle con las papas: el chef se esmeró en que las suyas, hechas al horno, no tengan nada que envidiarles a las fritas. “No manejamos frituras”, explica. Lo hace para seguir con la línea que lleva en Malú.



El lugar es de esos sitios pequeños y nuevos, diseñados para un público que busca comer rápidamente, o pida a domicilio (los precios por Rappi suben por domicilio y empaque) o haga take away, pero es muy cuidadoso en cada receta. La carta es corta, fácil de combinar. En cuanto a las malteadas, hay cuatro sabores de malteada: brownie, chocolate, vainilla y frutos del bosque.

Batis. Carrera 16 n.º 82-86 (frente a la Clínica del Country)

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET

