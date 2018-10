El ‘10’ de los ‘bartenders’ del mundo es colombiano

Tras cuatro días de intensa competencia con 57 de los mejores ‘bartenders’ del planeta, un colombiano de tan solo 26 años de edad logró coronarse esta semana como el décimo mejor del mundo en este oficio.



Sucedió en Berlín, en el marco del World Class 2018, una competición que cada año reúne a la élite de la coctelería mundial para elegir a los mejores a partir de una serie de pruebas en las que jurados internacionales de reconocida trayectoria califican técnica, creatividad, recursividad, velocidad, precisión, capacidad argumentativa y de interacción, lenguaje corporal y, por supuesto, la calidad de los tragos preparados.

El protagonista de esta historia se llama Juan David Zapata, creador de Old Tom, el primer bar dedicado a la ginebra en Medellín; y lo que logró marca un hito, pues aunque Colombia lleva varios años participando en el World Class, nunca había llegado tan alto.



La historia de este triunfo comenzó hace siete años, cuando este hijo de la comuna 13 de Medellín tuvo acceso al programa Learning for Life de la multinacional Diageo, que es una plataforma que ayuda a jóvenes de bajos recursos o en situación de vulnerabilidad a capacitarse en áreas como ventas, coctelería, logística, mercadeo y gastronomía, para que puedan salir adelante. Más de 6.000 personas se han beneficiado de esta iniciativa en Colombia y la mayoría, mujeres.



Y como otra prueba más de que no hay mejor inversión que la educación, hoy Juan David Zapata no solo tiene su bar (con algunos socios) en Medellín, sino que tiene su propia marca de tónicas: Juniper Tonic Water. EL TIEMPO conversó con esta estrella en ascenso de la barra.



¿Qué se siente ser el décimo mejor ‘bartender’ del mundo?



Primero, una gran felicidad, y luego, una gran responsabilidad, porque creo que hay que hacer la tarea de traspasar toda la información recogida a la gente de los bares y restaurantes en Colombia, para que puedan saber cómo estamos con respecto a la industria en otros países, y mejorar. Y también está la responsabilidad de seguir representando bien a Colombia.



¿Qué fue lo más difícil de esos cuatro días de competencia que tuvo que enfrentar?



Dormir pocas horas y el control mental: es muy importante mantenerse enfocado en el objetivo. Se lucha mucho contra la presión y el estrés: hay que cuidar que cada cosa esté en su lugar y perfectamente lista para afrontar los distintos retos que te van planteando a lo largo del concurso, decir las cosas en el momento correcto, manejar las pausas, interactuar, sonreír...



¿Cuál fue la clave para llegar hasta donde llegó?



El sacrificio. Fueron diez meses de entrenamiento en múltiples frentes. Con jornadas de ocho y a veces hasta diez horas diarias en distintas materias: manejo de la técnica, estudio de sabores, ‘storytelling’, inglés… Quiero agradecerle públicamente a Pablo Carrizo (‘bartender’ argentino que trabaja para las marcas de lujo de Diageo), que me preparó con gran dedicación; al chef Alejandro Cuéllar, que me entrenó en sabores; a toda la gente de Diageo que me ayudó y a mi familia, que siempre me ha apoyado.



¿Qué aprendió en esta durísima competencia?



El aprendizaje más importante es que la competencia es con nosotros mismos. Lo segundo es que durante estos días en Europa he visitado muchos bares, y puedo decir que lo que tenemos en Colombia en términos de conceptos y sabores es alucinante y debemos seguir desarrollándolo, porque vivimos en un país con una riqueza de productos única y eso puede catapultarnos a posiciones de privilegio en la coctelería mundial. Pero claro, tenemos que seguir trabajando en muchos detalles que tenemos que mejorar.



¿Qué viene ahora para usted?



A corto plazo quiero abrir un bar nuevo donde yo sea la persona que tome todas las decisiones y pueda llevar las cosas a otro nivel. También quiero enfocarme en Juniper, en exportar, en aprovechar este momento para poder llevar mi producto a varios países de Europa y otras partes del mundo. Y dedicarme un poco a asesorar bares, a poder transmitir todo lo aprendido durante estos años, y a enseñarles a mis alumnos, porque soy profesor de Learning for Life en Medellín, a catapultar mejor sus conocimientos y sus carreras, para que puedan entrar a trabajar y tener éxito en sus empleos más rápidamente. Este arte tiene mucho potencial y nunca se va a acabar. La noche, la fiesta, la alegría de compartir un buen trago con unos amigos, nunca va a morir. Y algo bonito es que cada vez más el ‘bartender’ es equiparado con los grandes chefs del mundo, unos chefs de líquidos que con su arte son capaces de sacar una sonrisa y dar placer a las personas.



¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes que hoy están soñando con ser ‘bartenders’?



Mi primer consejo es que aprendan un segundo idioma lo más rápido que sea posible, especialmente inglés. Segundo, que complementen su preparación con estudios como turismo o gastronomía, que les permitan ser mejores anfitriones. Y lo tercero es que no se queden esperando a que las oportunidades golpeen a su puerta, porque las oportunidades hay que salir a buscarlas.

Un hombre comprometido con su comunidad

“En la comuna 13, en mi comunidad, iniciamos un proyecto social en el cual lo que hemos hecho es preparar y conectar a productores agrícolas que trabajan en las partes altas de la comuna para que puedan venderles directamente sus productos a restaurantes y bares, y así ganar más. Les enseñamos a sembrar aquellas cosas que más se necesitan en bares y restaurantes, y los convertimos en proveedores directos. Adicionalmente, tenemos un proyecto de cristalería reciclada, que suministra vasos a los bares y restaurantes y genera ingresos para la comunidad. Lo más importante de todo esto es que le enseñamos a la gente a pescar y le arrebatamos jóvenes a la violencia con oportunidades e ideas que les ayudan a mejorar su calidad de vida”.



VÍCTOR MANUEL VARGAS SILVA

Editor de Domingo

En Twitter: @vicvar2