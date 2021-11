Baileys, el paradigma de las cremas de whisky / Historia de una marca

Asociamos, casi como sinónimos, crema de whisky y Baileys. Pero no es la única marca, y su nacimiento se dio mucho después de la crema original, que todo el mundo en Irlanda sabía hacer en su casa.

Lo que sí se puede decir es que Baileys fue “una de las pioneras en la categoría de licores de crema”, en 1974.

La crema de whisky estaba emparentada con el famoso café irlandés, o irish coffee, que nació un par de décadas antes, en 1952, cuando el bartender de un lugar en el aeropuerto de Shannon (Irlanda), llamado John Sheridan, observó que muchos pilotos de vuelos transatlánticos –a raíz del frío– llegaban a su lugar a pedir whisky y un café expreso.



Ya en Irlanda se combinaban té y whisky, así que pensó en reunir esta mezcla aleatoria con café y crema en un cóctel. No era tan simple como parecía, porque el whisky y la crema de leche no son aliados naturales. Reunirlas requiere cuidado para que sus ingredientes no se separen.

La crema de whisky casera, parienta del coctel, se empezó a preparar en las casas, teniendo en cuenta, sobre todo, las bondades de la calidad de la leche del territorio y ese detalle que exige reposar la mezcla con whisky durante un tiempo especial. Se convirtió en una denominación de origen, solo la hecha en ese país puede llamarse “crema irlandesa”, lo demás es crema de whisky.



Y Baileys llegó para comercializarla y sacarla al mundo. “Nuestros fundadores querían tomar dos tesoros por los que su país era conocido –dicen en su página oficial–. La deliciosa crema láctea y el whisky irlandés de renombre mundial. Les tomó dos años de prueba y error, pero en 1974 lograron los mejores licores con sabor a chocolate y vainilla”.

Cada año su producción requiere 200 millones de litros de leche irlandesa fresca para producir las 3.300 millones de botellas que llevan su sabor al mundo.

Redacción de Cultura

