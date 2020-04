Ayuda a la carta, bonos para apoyar a los restaurantes

Muchos restaurantes donde alguna vez se celebraron cumpleaños, pedidas de mano o primeras citas intentan sobrevivir a la cuarentena y a la lenta recuperación que se augura.

Por lo mismo, se abrió la página Ayuda a la Carta, impulsada por Bavaria y Diageo, con el ánimo de ayudarles a los clientes que han sido parte fundamental de su negocio.



La idea básicamente es ingresar a la página de esta campaña y comprar un bono que puede ser de 20.000, 50.000 o 100.000 pesos de apoyo al restaurante favorito de cada persona, entre los inscritos, evaluados y publicados. Por cada donación, Bavaria y la multinacional de licores Diageo aportarán una suma igual al establecimiento.

“Tenemos dos campañas en este momento –dice Thor Borresen, de Bavaria–. Una de ayuda a los tenderos y otra para los restaurantes cuyo problema más grande es que no tienen flujo de caja. Aunque se hayan transformado en domicilios, no es suficiente para cubrir gastos”.



Una vez superada la emergencia, la idea es que el público pueda volver a redimir sus bonos y con ellos, unas cervezas de premio.



Si el restaurante definitivamente no sobrevive, Borresen dice: “Esperemos que no pase, pero existe la posibilidad. Los términos de la compra del bono son claros en el sentido de que es casi una donación. El consumidor apoya al sitio con el que tiene una conexión sentimental, pero si al final no puede redimir, desde Bavaria intentaremos que el cliente no se quede sin nada”.

