Una construcción “tipo Gaudí”, como la describe el chef español Juantxu Alonso, parece transportar al visitante, en cuanto llega a la sede campestre de Auténtiko, en el kilómetro 9 de la vía a La Calera. La casona, con un amplio comedor en la terraza y un segundo piso que es para los clientes como un cálido refugio, parecen haber sido construidas para Autentiko, pero no fue así.

El local de Auténtiko es un escenario muy atractivo para un día en las afueras de Bogotá.

Auténtiko y su menú comenzaron en otro lugar, en municipio de La Calera. El proyecto de Alonso, que lleva 18 años cocinando en Colombia, nació hace tres años con la intención de reproducir lo mejor de la tradición española. “No trabajamos fusiones ni vanguardismo –dice enfático–. Solo tradición. Queremos transmitirle al colombiano, a través de su paladar, el recuerdo del viaje que hizo a España”.



El chef celebra cada vez que un comensal le dice: “Este cochinillo es igual al que me comí en Segovia”. Y más cuando alguno de sus coterráneos le dice que le recordó la comida de su casa. “Ellos son mi crítica más directa”, cuenta satisfecho, porque sabe que la carta que ofrece hoy en Auténtiko –con sus tapas, arroces, ensaladas, carrilleras de ternera, de cerdo, los boquerones y hasta los platos que requieren reserva previa debido a su especialidad– es el resultado de su juiciosa exigencia a la hora de encontrar producto traído de España y algún insumo local que se ajustara al sabor original de su tierra.

“Llegué en el 2004 –evoca–. Nos dimos cuenta de que funcionaba hacer lo más tradicional y es lo que fui trabajando, aunque me costó tiempo conseguir las materias primas. Fue un trabajo de campo, de madrugar, ir a ferias de ganado, buscar”.

Esa búsqueda de años se refleja en Auténtiko...



Lo hemos conseguido. El 80 por ciento de nuestros ingredientes vienen de España: boquerones, anchoas, fuets, morcilla de Burgos, txistorra (choricito pequeño del País Vasco) y especias como el pimentón de la vera, que es esencial en nuestra carta.

Cómo ha cambiado el proyecto.



El restaurante lleva tres años y medio. Estuvimos antes en el pueblo de La Calera, pasamos ahí la pandemia. Pero faltaba una cocina más grande, comedores amplios, y encontramos esta locación. Es de los espacios más bonitos de los alrededores, una construcción inspirada en Gaudí. Curiosamente, se había hecho pensando en hacer eventos.

Ternera al horno, del restaurante Auténtiko.

Dentro de la tradición, ¿cuáles son sus especialidades?

​

Para mí, que soy de Bilbao, el tema del pescado es fundamental. La cocina vasca pasa por pescados y mariscos, además de carnes. Pero nuestra carta no se basa en la cocina vasca. Tenemos cosas de toda España. La principal dificultad ha sido tener buen pescado y buen marisco. Hay que trabajarlos muy bien. Por eso, lo que sigue es traer pescado del mar Cantábrico y del Mediterráneo para que veamos la diferencia. Es algo que el cliente lleva pidiendo por años.



¿Qué novedades tiene en marcha?

​

Estamos montando un poco más el tema del tapeo y meriendas por las tardes. Es un momento del día muy gastronómico en España. La gente busca un buen bocata de bacon con queso y tomarse un vermouth. Es algo que estamos por poner a funcionar y se puede ahora, que tenemos reconocimiento.

¿Cuáles son sus recetas imperdibles?

​

Las patatas arrieras (con alioli y gambas salteadas) y la morcilla de Burgos (con mermelada de cebolla o pimentón) salen como pan caliente. Los boquerones se mueven bastante. Y hay recetas interesantes: la empanada gallega la hacemos con hojaldre, los gallegos me dicen que está buena: lleva atún, pimentones rojos y verdes, cebolla, sofrito, pimentón de La Vera, tomate. Y las gambas a la plancha salen muy buenas, pero digo yo que no las saben comer...

Juantxu Alonso está al frente de la cocina de Autentiko.

¿Cómo deben comerse las gambas a la plancha?

​

Muchos se comen estas gambas con cuchillo y tenedor, no quieren mancharse. Pero la gamba a la plancha hay que comerla con la mano, chupetearle la cabecita para probar toda la sustancia que tienen por fuera, pelarla, y untarla ya pelada en salsita. Es importante usar las manos, porque con cubiertos, vamos a perder la esencia, no se va a percibir.



También, sobre paella hay mucho que enseñar...

Ese es un tema para conversar largo rato. La paella con conejo la conocen poquito. La original, de Valencia, lo lleva con garrafón y anchoa. Aquí, la gente quiere arroz con mariscos o con carnes, no una paella. La paella lleva realmente, máximo, un cm de capa de arroz y producto no en grandes cantidades. La verdad es que el sabor de la paella está en el sofrito y se debe percibir en el grano de arroz. Es diferente a los demás arroces, el caldoso, el meloso. Aquí también los tenemos, y el arroz negro y el arroz a banda.

Costilla de cochinillo, del restaurante Auténtiko.

La carta suya es extensa...



La gente llega buscando los platos que añora. Llega buscando el cochinito asado, también el cordero. Y tenemos, por ejemplo, una carrillera de ternera en reducción de vino tinto que es superjugosa. Va con puré de patata. Y los callos de Auténtiko no tienen garbanzo. La receta original solo lleva morcilla, chorizo, el sofrito con pimentón de La Vera, cebollitas, ajo, tomate...



También ofrece productos como el queso curado, premiado, distinto del famoso manchego. ¿Por qué es tan especial ese queso?

​

Es un queso Ideazábal del norte de España, es un queso de oveja. Al público le explico que no es un queso manchego, pero sí es de oveja. Desde la cocina tenemos que enseñar, educar, explicar que el manchego es una denominación de origen, que está hecho con leche de oveja. Que puede haber muchos quesos no manchegos, mejores. Aunque los hay muy buenos.

¿Dónde y cuándo?

Auténtiko: kilómetro 9 vía a La Calera. Reservas (sobre todo en fines de semana) solo por WhatsApp: 3115733684.

Otros restaurantes recomendados

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

