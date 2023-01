El pescado es una de las proteínas más saludables que puede consumir el ser humano. Es bien sabido que, por ejemplo, maridado con limón o en ceviche puede aportar omega 3, omega 6; minerales como el fósforo, el zinc, el selenio, el yodo y el potasio; así como proteínas, ácidos grasos poliinsaturados y las vitaminas A, D, E y K.

Y es que los ácidos grasos que aporta el omega 3 son sumamente útiles para el organismo, principalmente para el corazón. De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón, la recomendación es comer pescado rico en grasas insaturadas al menos dos veces por semana.

"Los ácidos grasos omega 3 y otros nutrientes del pescado pueden beneficiar la salud del corazón y reducir el riesgo de que se presente alguna enfermedad cardíaca mortal", explica en su portal web la reputada Clínica de Mayo, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

¿Cómo preparar el pescado a la plancha sin que se pegue?

Una de las recetas más comunes para prepararlo, pero no necesariamente la más fácil, es a la plancha. Su dificultad radica en que el pescado se suele pegar al sartén y, por consecuencia, se puede romper en pedazos.



Por esta razón, el diario 'El Español' reseñó varios consejos y un truco útil para que esto no le suceda, incluso si su paila ya no es tan antiadherente.

Ábralo por la mitad y cocine la parte externa, seguida de la parte interna. Foto: iStock

• Si quiere cocinar un filete, recuerde que no debe tener espinas. En el caso del pescado completo, ábralo por la mitad y cocine la parte externa, seguida de la parte interna, para que quede bien cocido y jugoso.

• En caso de que el filete sea muy grueso, haga algunos cortes uniformes por toda la pieza para que el calor la penetre.



• Ni se le ocurra poner el pescado mojado sobre el sartén caliente, cuestión que sucede mucho cuando está recién descongelado.

• No utilice aceite en demasía con la finalidad de que no se pegue. Solo pincele la superficie del pescado con unas gotas de aceite con ayuda de una brocha de cocina.

• Ponga el pescado sobre la plancha cuando esta ya esté bien caliente.

• El tiempo de cocción es fundamental y también depende de la pieza que planee cocinar. Si es un pescado completo, ponga primero el lado de la piel hasta que esté crujiente: durante 3 o 4 minutos si este tiene dos centímetros de grosor.



• Por el lado de la carne basta con un minuto de cocción, siendo ese el caso también de los filetes.



• Utilice una espátula grande para voltear el pescado, hacerlo con tenedor es más difícil y puede terminar rompiéndolo.

Son muchas las salsas y acompañamientos que se pueden preparar para el pescado a la plancha. Foto: iStock

El truco para que el pescado no se pegue al sartén

• Por último, utilice papel de horno entre el pescado y el sartén si este no tiene la misma capacidad de antiadherencia que solía tener recién comprado.

Tenga en cuenta que esto tips le sirven para cocinar a la plancha tanto pescados pequeños, como la sardina, como filetes grandes, como el salmón.

