Conozca a las hermanas que llevaron al góspel a otro nivel

Las cantantes estadounidenses Queen Latifah, Missy Elliott y Mary J. Blige habían soñado con rendirle un homenaje a The Clark Sisters, un grupo de góspel que a finales de los 70 se convirtió en uno de los referentes de la música con fuerte sentido espiritual, y que a la vez inspiró a otros géneros, desde el rhythm and blues hasta el pop actual.

Por eso decidieron producir la historia de Twinkie, Karen, Dorinda, Jacky y Denise, que se convirtió en la película Hermanas Clark: las reinas del góspel, que se estrena el 11 de abril, a las 9 p. m., por el canal de TV Lifetime.



“Nuestra vocación se la debemos a las hermanas Clark, porque nos dieron tanto de sus vidas... Nos entrenaron para cantar, nos entrenaron para creer”, dijo Mary J. Blige acerca del proyecto.



A través de la música, Hermanas Clark: las reinas del góspel hace un recorrido por las batallas contra el rechazo, los abusos y la falta de oportunidades, y que luego las llevó a ganar dos premios Grammy y grabar 27 álbumes de estudio. También, a ser reconocidas como influencia de estrellas como Mariah Carey, Jay Z y Beyoncé, entre otros.



La producción ofrece un contexto alrededor de este género y consigue ambientar muy bien la cultura afroamericana en las décadas del 60, 70 y hasta la actualidad. Las hermanas Clark han sido importantes en la dinámica de fusionar blues, jazz, música clásica, swing y hasta música disco.

Sin embargo, fue en los 80 cuando comenzaron a ser un fenómeno con Is My Living In Vain, un álbum en Svivo que estuvo en las listas de góspel. En 1981 lazaron la canción You Brought the Sunshine, que fue disco de oro y llamó la atención de creyentes y de los que no estaban tan conectados con el género musical.



El 8 de julio de 2006 se reunieron de nuevo para grabar un disco en vivo: Live…One Last Time, y el pasado 13 de marzo el grupo lanzó The Return, su más reciente álbum.



“Esta es una película que muestra a una madre que pasa por un divorcio y luego ves a un grupo de chicas que quieren tener sexo, que quieren cantar góspel y luego algunas de ellas quieren luchar. En el mundo puedes poner a personas que están en la iglesia y que pueden tener fe, que deben ser individuos perfectos, pero que en realidad tratan de ir descubriendo esa travesía de la vida”, explicó la actriz Kierra Sheard.



Ella es la hija de la cantante Karen Clark y asumió el reto de convertirse en su madre en la película, junto a las actrices Christina Bell, Sheléa Frazier, Angela Birchett y Raven Goodwin.



