Representantes de cinco países latinoamericanos destacaron este miércoles en un encuentro en el marco del X Foro Gastronómico "Alimentarte" la importancia de la Amazonía para la gastronomía y la ecología de la región, poniendo de manifiesto la necesidad de preservar la cultura amazónica.

"Latinoamérica y el mundo tienen una deuda histórica con la Amazonía, son muchos siglos que le hemos dado la espalda", afirmó Marsia Taha, representante de Bolivia y chef del restaurante Gutsu, quien explicó que aunque su país tiene el 6 % del total de la Amazonía 29 de las 37 comunidades indígenas viven en la zona amazónica.



(Puede interesarle: El restaurante que es la 'joya' amazónica en Bogotá).



"La Amazonía, representa el 6 % de la superficie de la tierra, más del 40 % de América Latina y abarca 7,5 millones de kilómetros cuadrados", aseguró el ingeniero forestal Jan Brack, para agregar que el 20 % del agua dulce que fluye en el mundo es gracias al río Amazonas. Por su parte, Brasil tiene el 60 % del Amazonas, aunque poca gente se da cuenta de la importancia de la selva, lamentó el periodista brasileño Josimar Melo. Cuando Melo pregunta en su clase quién conoce el tucupi, "la mitad de la clase lo conoce", mientras que si pregunta quién lo ha comido, "solo el 10 %", algo que calificó de "tragedia".



Frente a esto, Melo lanzó un llamado a "comer para sostener la Amazonía".

Desde Perú y Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Virgilio Martínez (Perú) y Andrews Arrieta (Colombia), en el Foro de Alimentarte. Foto: Carlos Ortega. Efe

En el caso de Perú, la Amazonía representa el 60 % del territorio, pero como Brasil, no existe "una cultura de consumo amazónico", aseguró el chef Virgilio Martínez, quien en su restaurante tiene 248 productos, de los cuales 119 son de la Amazonía.



"Para que se den cuenta de la presencia amazónica que tenemos", detalló al público. El chef colombiano, Andrews Arrieta, por su parte, indicó que "cada país tiene algo maravilloso de la Amazonía", pero en Colombia "tenemos la Capilla Sixtina de las comunidades indígenas, que puede ser perfectamente un antes y un después de la existencia del hombre en este territorio", explicó en referencia al Chiribiquete, ubicado en los departamentos de Caquetá y Guaviare, una de las zonas de más relevancia ecosistémica del país.



(Puede leer: Comer o no comer piraña: ¿se le mediría?).



Arrieta defendió que la Amazonía "es el territorio más rico y más pobre a la vez, es el territorio donde menos llegan los Gobiernos" y concluyó que "si no hacemos nada para cambiarlo vamos a fallecer en siete años que comienza la escasez de agua". La Amazonía abarca nueve países de Suramérica de forma directa, aunque de forma indirecta abarca todo el sur del continente americano gracias al río Amazonas, que permite que países como Argentina y Uruguay puedan tener cultivos y ganadería.

Efe