El nuevo 'rock' gastronómico de Gaira Cumbia House

La posta negra en el formato clásico de Gaira acaba de desaparecer. Ahora encontrarán la sorprendente versión de los chefs Jaime David Rodríguez y Sebastián Pinzón, de Proyecto Caribe Lab. No solo eso: hay unas empanaditas de gallina y, entre otras cosas, una carimañola negra rellena de jaiba que no existía en su etapa anterior.

Los diferentes fritos de Gaira Cumbia House y la gama de ajíes de diferentes rincones de Colombia. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El lugar tampoco lleva el mismo nombre, retoma el de Gaira Cumbia House que usó entre el 2004 y el 2005. Gaira Café no va más. Carlos Vives está al frente. La sociedad con su hermano Guillermo terminó.



Y a la hora de retomar el lugar en que durante años convivieron las diferentes iniciativas familiares, Carlos busca aplicar, de forma más arriesgada, lo que le funcionó con la música: tomar los patrones tradicionales de nuestra cultura –esta vez la gastronómica– y traerlos a la contemporaneidad.

En gastronomía se inscribe en el movimiento que ya adelantaron chefs como Leonor Espinosa y los mismos de Proyecto Caribe Lab, que con su Celele de Cartagena entraron en la lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina.



El regreso marca la alianza de dos fuerzas. Por un lado, Carlos Vives y su concepto de Cumbia House, que sueña como un “templo de la colombianidad” en todos sus frentes culturales. Por otro lado, está la paleta de sabores dada por los ingredientes del territorio colombiano con la creatividad que imprimen los ‘Celele Boys’, como el cantante llama a Rodríguez y Pinzón.

“Muchos platos se construyeron a partir de relatos de Carlos –dice Rodríguez–. Hay una empanadita típica de Santa Marta que se está perdiendo. Es una masa de harina de trigo con grasa de cerdo, rellena de carne guisada”. Y está la empanada cachaca de arroz, pollo, alverja y cilantro y la carimañola con gallina guisada en zumo de coco.



Como los fritos piden ají, Gaira Cumbia House tiene una gama: están el tucupí amazónico, el ají de guanábana antioqueño, el criollo de toda la vida y el basket pepper de San Andrés.

Bajo una capa de arroz crocante hay una sobrebarriga con guisos y un cremoso de platano, este plato se puede comer a cucharadas. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

“Pienso mucho en la comida de la calle –dice Vives de los bocados que inspiran la carta que predominará en horas de rumba–. Siempre fui muy callejero: de comerme un liberal, un Herpo, un buñuelo. Quería rescatar esos bocados. Si hablo en Santa Marta de mogollla chicharrona no me entienden, pero en Bogotá sí. Siempre la quise en Gaira y nadie me paraba bolas. Ahora sí hay una mogolla chicharrona”.

El Cumbia House renace con dos menús: el de rumba –para cuando las noches de fiesta regresen– que es de bocados finger food (para comer con la mano) y que se puede pedir en cualquier momento. Y la carta de entradas, fuertes y postres, que retoma algunos platos de antes con un guiño nuevo.



“Antes estaba el ‘plato de la cocinera’ –resalta Rodríguez–, llevaba tajadas de maduro frito, sobrebarriga y arroz”. Ahora llega a la mesa un plato que puede parecer un cereal mañanero. Pero, en realidad, es una recomposición: “Abajo hay un cremoso de tajadas de maduro –describe el chef–, con sobrebarriga cocinada al vacío, desmechada y adobada en cerveza por dos días, con un guiso criollo, cubierto por un arroz de palito crocante”. La capa de arroz de palito cubre todo, juega la vista del comensal y le da una textura que antes no tenía. “Es una versión divertida”, dice el chef. Se puede comer a cucharadas.

Además, están –entre otros– el ceviche de chicharrón de cerdo con ajíes dulces asados y cebolla encurtida en vinagre de remolacha, bañado en una leche de tigre de suero costeño y el vuelco que le dieron a la posta negra.



“Que no falte la posta –dice Rodríguez–. Es un morrillo de res cocinado dos días en la salsa que lleva tamarindo, naranja, ají dulce, tomate y pimentón. Y para contrastar, va sobre un risotto de leche de coco y vino blanco y, aparte, una ensalada”.

“El rescate va un poquito más en serio –enfatiza Vives–. Y la manera de sostener esta película es conocer al que trabaja y conoce cada producto. Y eso lo tienen los chefs de Proyecto Caribe Lab. Fui con ellos a hacer mercado y es hacer un curso de colombianidad”.



Gaira quiere ser visto con ojos nuevos, pero sin perder la inspiración en la “humildad de las casas colombianas”, dice Vives.



No hay que esperar mesas uniformadas con vajillas lujosas. “Es como en las casas de las abuelas, cuando se rompía un vaso se reemplazaba por otro que no necesariamente era igual”, dice Claudia Elena Vásquez, esposa y socia de Vives.

Ceviche de chicharrón de los chefs Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón, en Gaira Cumbia House. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Por ahora, Gaira –con capacidad para recibir a 700– apenas puede atender a 150 personas. Reabrió este 12 de agosto, con la misma estructura básica, pero con diferencias en su ambientación.



Carlos Vives quiso reunir la colección de guitarras donadas por sus colegas artistas (Fonseca, Juanes, Santiago Cruz) en una vitrina especial. Sus recuerdos con la banda La Provincia se agruparon en una salita del segundo piso y los de la escena roquera bogotana, bajo el nombre de Distrito Especial, tienen un lugar en torno a la barra.



Un piso más arriba hay un reservado, más íntimo, al que llamó ‘La casa en el aire’, en homenaje a Escalona. Al lado tiene una “mesa de las cantadoras”, para los amigos.

Carlos Vives en el espacio de su Cumbia House. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Vives recuerda que la marca Gaira nació en el 92. “Es el sello que ha estado en todos mis discos desde Clásicos de la Provincia –cuenta–. En esta casa estaban los estudios, hicimos La Tele de Gaira y El siguiente programa. En el 98 mi hermano y mamá empezaron a cocinar en un lado de la casa y, como estábamos en la sede de Gaira, les dije que le pusieran Gaira Café. El café desapareció en pandemia. Mi sociedad con Guillo acabó. ¿Qué existe? Gaira Cumbia House y el eslogan es ‘Aquí estamos y aquí nos quedamos’ y ‘Aprovechen que esto no se ve en Europa’ ”.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

