Es normal para algunas personas preparar la comida de toda la semana con el fin de poder ahorrar tiempo durante sus actividades cotidianas. Sin embargo, antes de realizar este tipo de dinámicas debe tener en cuenta el tiempo de conservación de los alimentos para evitar intoxicaciones.



Así las cosas, una de las comidas que por excelencia se cocina en abundancia y es de larga duración es el arroz, muy consumido en países asiáticos y latinoamericanos. Tan solo en Colombia, según las últimas cifras suministradas por Fedearroz, se calcula que el consumo per cápita del cereal en los ciudadanos nacionales es de 49,2 kilos.



Y es que este insumo ofrece un sinfín de variedades para combinar con otros productos y crear comidas verdaderamente ricas y saludables, por lo que es muy solicitado en las cocinas de los consumidores. No obstante, también puede llegar a ser perjudicial para la salud si no se mantiene en las condiciones de higiene adecuadas.



Según algunos especialistas consultados por el diario ‘El Español’, una de las principales bacterias que pueden dañar el consumo de arroz son la Bacillus cereus, las cuales pueden causar envenenamientos y fuertes complicaciones al organismo.

¿Cómo preservar el arroz?

La bacteria mencionada produce una serie de esporas que son capaces de resistir la cocción, por lo que pueden llegar a proliferar. Esto es debido a que a temperaturas por encima de los 15-20 grados centígrados los microorganismos se reproducen con una gran facilidad.



En este sentido, se recomienda no tenerlo más de dos horas a temperatura ambiente luego de su preparación y meterlo a la nevera para que las bajas temperaturas puedan eliminar las bacterias.



Ahora bien, respecto al tiempo que el arroz puede durar en el refrigerador, los analistas de la Organización de Consumidores y Usuarios de España han expresado que este debe estar un periodo de no más de tres a cuatro días, como máximo.



Para identificar si el arroz está dañado, lo que usted debe hacer primero es olerlo, pues este desprende un olor desagradable cuando esta en descomposición. Así mismo, su textura pierde su condición rígida y se vuelve pegajosa y viscosa.



Los síntomas por ingerir un arroz en mal estado pueden variar entre vómitos, escalofríos, dolores de cabeza, dolores estomacales y un fuerte dolor abdominal. Se recomienda acudir a un médico de manera inmediata para tratar la bacteria.



