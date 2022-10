Al preguntarle por el pan de sus amores al panadero y pastelero coreano Ian Seo, al frente de Ari Bakery & Café, sin dudarlo responde: “Amo los hámsters”. Se refiere a bocaditos redondeados con naricita y bigote pintados que recuerdan a este pequeño animalito. Esponjosos, mullidos al tacto y con un delicado relleno cuyo ingrediente principal es inverosímil para el latino acostumbrado a ver el fríjol en platos de sal.

Los hámsters son una insignia de la panadería de Ari. Foto: Cortesía Ari Bakery & Cafe

Los hámsters de Ari son una insignia de esta pastelería coreana, fundada en Estados Unidos (tiene casi una decena de puntos en Florida, el primero en Miami), que acaba de abrir en Bogotá, en una concurrida esquina de la zona G.



Estos panecillos condensan los rasgos principales de un estilo de panadería poco conocida en el país: la textura esponjosa, como si el ideal del pan fuera recrear una nube, el dulzor equilibrado, no hostigante; y el uso de un relleno de fríjol en pastelería.



El hámster, que se agota rápido cada día en Ari (vale 8.000 pesos), causó sensación cuando la marca comenzó en Miami. Hecho de una masa a base leche condensada rellena de crema de fríjol blanco y decorado con almendras, llamó tanto la atención que los clientes lo pedían para tomarse la foto con el tierno panecillo en el hombro, como si fuera una mascota.



El pastelero coreano cuenta que fue una de las creaciones que pusieron su panadería coreana en la mente del público. Y recuerda que los panes, la pastelería –incluyendo tortas de celebración– y postres se trabajan bajo tres pilares: sencillo, rápido y suave.



Bogotá es el punto de partida de una expansión de esta exótica y delicada panadería en América Latina. En los atractivos mostradores donde se puede tomar una bolsa y empacar su propio pan, hay bocados como el cream puff, una masa de pan aireada rellena de crema pastelera, o el red bean donut, una masa de dona tradicional con la novedosa (para nosotros) crema de fríjol. Y para quien busca un pan de molde muy especial, está el white bread, un pan de origen japonés, al estilo coreano, que sirve para sándwiches y postres, pero con una calidad y una textura muy distintas al de supermercado. Esta es una panadería artesanal.

Un restaurante coreano diferente

Quien quiera puede llegar y disfrutar, entre otros, de platos de fideos orientales con diferentes proteínas –o vegetales–, y si es curioso con los sabores, experimentar con las salsas de aderezo que realmente le dan un giro a cada preparación. Si se busca algo más ligero, hay bubble tea y tienen binksoo, una especie de raspado de hielo coreano.



Ian Seo, al frente de toda la carta, se mudó de su natal Seúl a Nueva York para hacer su carrera como cocinero. Allí estudió pastelería en la CIA (Culinary Institute of America), conoció a su esposa y formó su familia. Luego se mudó a Miami para aplicar los conocimientos adquiridos a la panadería coreana que conocía. El primer local de Ari abrió en el 2014. Ahora, tantos años después y encargado de poner su bandera de pastelero en Bogotá, dice que le ha tocado reinventar cada receta a cada paso.



“En Miami tuve que luchar contra la humedad, que me llevó a hacer variaciones en las recetas. En Bogotá, el reto fue la altura de la ciudad”, cuenta.

Después de meses en Bogotá –la panadería cumple uno de estar abierta al público–, Seo nota que su público suele detenerse a desayunar o a almorzar con más tiempo. Y se ha dedicado a observar a la gente, para descifrar qué sabores y texturas inspiradas en recetas de su cultura pueden gustarle más. Por lo mismo, por ahora no hay kimchi.



En materia de panadería –el fuerte de Ari–, Seo observa que la panadería y la pastelería coreana es mucho más liviana que la que se encuentra en el día a día de Colombia. “Nuestro fuerte es lo dulce y suave”, dice resaltando una diferencia que no deja de sorprender a los visitantes.



“El pan coreano llegó por Japón, cuando ellos tomaron la influencia del pan europeo –cuenta–. El tradicional coreano no es ni parecido, lo llamas pan, pero se hace de una harina de arroz especial y una técnica nuestra, es un rice cake. Pero aquí estoy pendiente de los gustos de ustedes, los colombianos. Por eso, no somos un restaurante coreano tradicional, somos algo diferente”.

Cuenta Sebastián Sánchez, gerente de Ari Bakery & Café en Bogotá, que tardaron meses en encontrar una harina ideal para su pan, una que se adaptara a los requerimientos de Seo. La crema de leche que usan para la crema pastelera tampoco fue fácil de hallar. Buscaban una harina que al trabajarse diera esa suavidad tan característica y una crema que le diera balance y contraste al dulce.



Entre los panes existe una forma, el dongle morning bread, que reúne varios en forma de mojicón unidos entre sí. Lo divertido es ponerlos en el centro de una mesa al desayuno y que cada uno hale su trozo, lo separe del resto y encuentre, al morder, que tiene una suave crema por dentro y mermelada de fresa.



“A Ian Seo le gusta eso, ver que el pan llegue a la mesa untado ya con la suave mantequilla esparcida en el medio”, dice de estos y también del butter cream roll, descrito como un panecillo aireado, relleno de mantequilla batida y cubierto con azúcar en polvo.



En Ari están orgullosos de la textura de los panes que sacan. “La dona horneada con pasta de fríjol rojo tiene una miga aireada. La textura es suave, si la oprimes un poquito, se hunde y vuelve a su lugar, es muy difícil conseguir esto en un pan”, señala Sánchez.



Y aún se sorprende de la forma como se trabaja el pan coreano: se manipula menos la masa, para que el gluten no se desarrolle como en el pan que conocemos. “Cuando trabajas una masa de harina, cuanto más trabajo le des, mientras más la bates y la tocas empiezas a desarrollar el gluten que le permite al pan tomar altura y forma. Cuanto más la amases es más fácil de trabajar y darle forma. Pero si la trabajas poco, hay menos gluten y la masa queda un poco aguada y es más difícil de trabajar, así que para que las formas queden tan perfectas se requiere otra técnica”.



Ahí está el secreto. El resultado es la delicadeza en el pan y en las cremas que se emplean. La historia de Ari apenas comienza, a medida que el pastelero en jefe aprenda más del paladar local, irá sacando más creaciones y el objetivo es comenzar el 2023 con dos locales más en la ciudad, antes de –seguramente– buscar otros comensales que amen sus panes rellenos, sus waffles que parecen croissants con toppings dulces y sus hámsters en algún otro lugar de América Latina.

