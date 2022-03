El cantante bogotano Andrés Cepeda anunció públicamente que no continuará siendo socio del famoso restaurante Islamorada, ubicado a las afueras de Bogotá, con el que estuvo vinculado por más de 10 años.

Cepeda afirmó que su retiro se dio en los mejores términos, por lo que no surgió ninguna controversia que lo llevara a salir de la sociedad. Declaró que desea emprender caminos diferentes con respecto a su carrera como empresario.



“Quiero contarle a todos mis amigos y seguidores que ya no seré parte del proyecto de Islamorada. Fueron doce años de una aventura maravillosa y exitosa de la que pude hacer parte gracias a mi socio Brian Piñero y a todo el equipo humano, a quienes les deseo lo mejor en el futuro”, señaló el cantante en la publicación.



Cepeda concluyó diciendo: “Ha llegado el momento de hacer realidad un nuevo sueño y por esto he tomado la decisión de dar un paso al costado. Gracias especiales a las miles de personas que nos visitaron y disfrutaron junto a nosotros del amor por la música y la naturaleza”.



(Lea también: Llegó la hora de probar el poder de las salchipapas).

Por el momento, el cantante no reveló detalles sobre sus próximos proyectos, pero sus fanáticos y seguidores están pendientes de sus redes sociales y a la espera de nuevos pronunciamientos.



Cabe aclarar que la partida de Andrés Cepeda no afectará ni pausará el funcionamiento del restaurante. Los comensales serán atendidos de la misma forma como había venido siendo siempre.

