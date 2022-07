Solo ocho personas por noche atiende Alimento Futuro, en uno de los recovecos más profundos del restaurante del hotel Click Clack en Bogotá. Aunque la experiencia está diseñada para ser amigable para todos, está claro que será más divertida para quienes están abiertos a probar cosas no tan convencionales y a aprender algo más de la comida, a la vez que saborean cada bocado, por extraño que parezca.

Así, Alimento Futuro exige del comensal una combinación entre la curiosidad, el interés por recibir un mensaje más allá del placer o de la intención de comer, y cierta disposición a las sorpresas.



Por eso cabe la advertencia: no se trata de una cena para entablar conversaciones entre amigos, sino una puesta en escena para estar atentos. Los temas del menú pasan por la conciencia sobre la alimentación, su relación con el medioambiente y lo que probablemente primará en un futuro, a lo mejor no tan lejano, en las mesas de un mundo que necesita urgentemente disminuir el impacto ambiental.

En el menú hay una secuencia de pasos cuidadosamente elaborados y calculados con el objetivo de generar reacciones, ojalá positivas.



El primero lleva el difícil nombre de homeostasis líquida. Se sirve en una penumbra que envuelve en el misterio toda esta “función gastronómica” del Click Clack. Parte de la llegada de un tubo de ensayo y líquidos que se mezclarán de acuerdo con las instrucciones de la anfitriona. Esa sensación de estar haciendo laboratorio para elaborar un coctel de Ginebra y una infusión de flor de clitoria entre sus ingredientes, le permite al asistente enterarse de que su noche estará envuelta en un entorno de experimento que no se queda solo en los tubitos de ensayo. A veces da la sensación de que el comensal y sus reacciones –en las que no siempre hay consenso– también son objeto de estudio.

El salón a puerta cerrada donde se realiza la experiencia de nueve pasos de Alimento Futuro. Foto: Cortesía: Click Clack

Hay un discurso audiovisual que introduce cada receta. Aborda alimentos que generan bienestar en el cuerpo y el planeta y sus beneficios. Los protagonistas empiezan a ser los hongos, algas y otros elementos cuyo potencial gastronómico apenas se ha desarrollado. Un alga, por ejemplo, puede darle vida a un platillo no solo por su sabor, también por su fluorescencia, y quien prueba el plato hecho con ella aprende sobre su impacto positivo en el mundo.



En la experiencia hay estímulos sonoros, olfativos y visuales que van preparando el estómago –y seguramente el cerebro– para saborear y descifrar cada elaboración que llega en sincronía a todos los comensales, que a veces deben estudiarla, literalmente, con lupa. Es como estar en una mesa para “científicos culinarios” y, en realidad, se está probando lo que la neurociencia aplicada a la cocina puede generar en un comensal.

Un plato puede ser un ceviche, pero entre sus ingredientes hay una leche de tigre con fermentos, como la chicha, que permiten dar cuenta de que los probióticos, conceptos aparentemente ajenos o a nuestra cultura culinaria, están más cerca de nuestro día a día, incluso en ese fermento tradicional colombiano.

Neurociencia como herramienta

“Para el Click Clack esta es una experiencia de edutainment o entretenimiento educativo”, explica el chef Pablo Naranjo, cuya trayectoria en cocina abarca estudios obsesivos, casi matemáticos de los componentes de un menú de degustación y su efecto en las personas. Cinco años atrás, Naranjo experimentaba con menús para generar bienestar en los que tenía en cuenta variables como la capacidad del estómago hasta el orden en que los pasos –que siempre son muchos y variados– deben ser servidos y mezclados sus ingredientes) para que la experiencia no incluya salir con pesadez del restaurante.



Cuando Click Clack lo llamó para que asesorara el proyecto, Naranjo aplicó todo ese conocimiento en Alimento Futuro, que comienza con un paso líquido y preparaciones muy ligeras y tiene un intermedio de diez minutos. Cada paso, incluido el receso, ha sido diseñado pensando también en bienestar.

“Alimento Futuro nació durante la pandemia, cuando se cerró el hotel y se creó una especie de grupo de laboratorio dirigido por Tomás Beltrán –relata Naranjo–. Esas reuniones establecieron los pilares en los que se enfocarían los servicios del hotel, entre estos, salud, bienestar y buen dormir. Alimento Futuro está dedicado a los temas de medioamente y alimentación y fue el primer proyecto”.



El diseño empezó con el chef Carlos Quijano, que esbozó cada plato. Naranjo llegó a terminarlo. Ahora, en las noches de viernes y sábado de Alimento Futuro, el chef es Camilo Zárate, que comparte su experiencia de cocinar con alimentos llamados a protagonizar las mesas de generaciones venideras.

“El resultado es una experiencia multisensorial gastronómica que impacta –explica Naranjo–. Es genial transmitir que más allá de saber de algas, mambe o de infusiones con coca, se puede integrar esto que les contamos al diario vivir. Por eso, al final se entrega un cuaderno con la lista de proveedores de estos ingredientes que han probado”.



Algunos de los pasos –sobre todo uno que el Click Clack prefiere mantener ‘sin spoilers’– se crearon para generar reacciones que pueden ser chocantes. Durante las cenas de prueba, algún comensal se levantó de la mesa y dijo que no podía comerlo. Sin embargo, la experiencia es agradable para la mayoría, porque pone a pensar y permite sorprenderse hasta de los propios sentidos y de las ideas preconcebidas.



Tampoco se trata de comer cosas muy raras, solo nuevas formas de ver lo que ya está y su potencial. Aunque en el paso final hay un encuentro con la magic berry o miraculina, un fruto con semilla (similar a una pequeña ciruela muy ácida) que cambia el pH del paladar de las personas y que, si uno tiene suerte y la mastica lo suficiente, puede sentir el sabor del dulce donde no lo hay. Solo algunos afortunados logran percibir este efecto en todo su esplendor. Celebrarlo o desorientarse al no sentirlo es parte de la gracia de la inolvidable velada de Alimento Futuro.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Redacción de Cultura

@Lilangmartin